Ghost of Yotei: Legends otrzyma nową zawartość. Nadchodzi starcie z Lordem Saito

Wiemy już, kiedy zmierzymy się z liderem Yotei Six.

Nowa aktywność typu high-end pozwoli graczom Ghost of Yotei: Legends zmierzyć się z najpotężniejszym przeciwnikiem w obecnej kampanii – Lordem Saito. Krótki teaser sugeruje, że walka może być wieloetapowa. Materiał wymienia Lord Saito i „Smoka” osobno, co rodzi spekulacje, że „Smok” może być drugą, demoniczną fazą walki z liderem. deweloperzy nie podali jeszcze sztywnych ram, eksperci przewidują, że podobnie jak w przypadku raidu „The Tale of Iyo” z poprzedniej części, zalecany poziom Ki będzie wynosił minimum 100 punktów.

Sucker Punch Productions oficjalnie zapowiedziało premierę pierwszego raidu do trybu kooperacyjnego Ghost of Yotei: Legends. Wyzwanie, skierowane do czteroosobowych grup, stanie się dostępne 10 kwietnia o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Połącz siły z trzema innymi graczami, by stawić czoła Smokowi i Lordowi Saito. Raid to zawartość dla zaawansowanych graczy, której ukończenie wymaga udziału czterech graczy.

Raid jest zaprojektowany dla czterech graczy, a system dobierania partnerów ma być dostępny dla osób grających solo.

Ukończenie raidu ma być nagradzane wyjątkowo cennymi przedmiotami, które pozwolą na dalszą optymalizację buildów postaci. Na ten moment Sucker Punch nie zdradziło planów dotyczących dalszej zawartości po 10 kwietnia, zachęcając graczy do skupienia się na nadchodzącym starciu.

Przypomnijmy, że Ghost of Yotei: Legends pojawiło się 10 marca na PlayStation 5.