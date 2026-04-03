Ghost of Yotei: Legends otrzyma nową zawartość. Nadchodzi starcie z Lordem Saito

Sucker Punch Productions oficjalnie zapowiedziało premierę pierwszego raidu do trybu kooperacyjnego Ghost of Yotei: Legends. Wyzwanie, skierowane do czteroosobowych grup, stanie się dostępne 10 kwietnia o godzinie 19:00 czasu polskiego.
Ghost of Yotei: Legends – starcie z liderem już niedługo
Nowa aktywność typu high-end pozwoli graczom Ghost of Yotei: Legends zmierzyć się z najpotężniejszym przeciwnikiem w obecnej kampanii – Lordem Saito. Krótki teaser sugeruje, że walka może być wieloetapowa. Materiał wymienia Lord Saito i „Smoka” osobno, co rodzi spekulacje, że „Smok” może być drugą, demoniczną fazą walki z liderem. deweloperzy nie podali jeszcze sztywnych ram, eksperci przewidują, że podobnie jak w przypadku raidu „The Tale of Iyo” z poprzedniej części, zalecany poziom Ki będzie wynosił minimum 100 punktów.