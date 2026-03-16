Wielkie zmiany w Ghost of Yotei: Legends. Sucker Punch udostępnił aktualizację

Sucker Punch Productions wypuściło patch 1.511 do trybu wieloosobowego Ghost of Yotei: Legends. Aktualizacja skupia się na ułatwieniu dostępu do rozgrywki oraz balansie postaci, choć nie wszystkie zmiany ucieszą fanów walki dystansowej.
Ghost of Yōtei: Legends – survival dostępny dla każdego
Największą zmianą techniczną jest odblokowanie funkcji Quickplay dla misji Survival już na starcie. Ma to znacząco skrócić czas oczekiwania na mecz i poprawić matchmaking, pozwalając graczom na błyskawiczne dołączenie do obrony punktów bez zbędnych formalności.
Oto najważniejsze zmiany w rankingach i interfejsie:
Karty Wyzwań są teraz wyświetlane bezpośrednio w tabelach wyników, co pozwala lepiej ocenić trudność osiągniętych rezultatów.
Licznik czasu – dodano zegar informujący, ile czasu zostało na wpisanie wyniku do bieżącej tabeli liderów.
Zwiększono ilość waluty otrzymywanej za demontaż sprzętu, co przyspieszy ulepszanie ekwipunku i losowanie nowych cech (rerolls).
W kwestii rozgrywki deweloperzy zdecydowali się na odważne kroki, uderzając w jedną z najmocniejszych obecnie strategii:
Nerf Łucznika – przyrost paska umiejętności specjalnej przy użyciu True Aim Yumi został „znacząco osłabiony”. To duży cios dla graczy polegających na częstym korzystaniu z najpotężniejszego ataku tej klasy.
Spirit Kunai – od teraz kumuluje się z innymi perkami broni typu Kunai, co otwiera drogę do jeszcze potężniejszych konfiguracji opartych na skracaniu czasu odnowienia umiejętności.
Wyeliminowano błąd, przez który Shadow Flaming Arrow nie zawsze podpalało wrogów, oraz poprawiono responsywność umiejętności Fujin’s Wind.
Warto przypomnieć, że to dopiero początek wsparcia dla Ghost of Yotei: Legends. Sucker Punch potwierdziło, że już w przyszłym miesiącu zadebiutuje pierwszy rajd, który będzie ostatecznym sprawdzianem dla zgranych drużyn.
