Wielkie zmiany w Ghost of Yotei: Legends. Sucker Punch udostępnił aktualizację

Mikołaj Berlik
2026/03/16 10:10
Poznaliśmy ogromną listę nowości.

Sucker Punch Productions wypuściło patch 1.511 do trybu wieloosobowego Ghost of Yotei: Legends. Aktualizacja skupia się na ułatwieniu dostępu do rozgrywki oraz balansie postaci, choć nie wszystkie zmiany ucieszą fanów walki dystansowej.

Ghost of Yotei: Legends
Ghost of Yotei: Legends

Ghost of Yōtei: Legends – survival dostępny dla każdego

Największą zmianą techniczną jest odblokowanie funkcji Quickplay dla misji Survival już na starcie. Ma to znacząco skrócić czas oczekiwania na mecz i poprawić matchmaking, pozwalając graczom na błyskawiczne dołączenie do obrony punktów bez zbędnych formalności.

Oto najważniejsze zmiany w rankingach i interfejsie:

  • Karty Wyzwań są teraz wyświetlane bezpośrednio w tabelach wyników, co pozwala lepiej ocenić trudność osiągniętych rezultatów.
  • Licznik czasu – dodano zegar informujący, ile czasu zostało na wpisanie wyniku do bieżącej tabeli liderów.
  • Zwiększono ilość waluty otrzymywanej za demontaż sprzętu, co przyspieszy ulepszanie ekwipunku i losowanie nowych cech (rerolls).

W kwestii rozgrywki deweloperzy zdecydowali się na odważne kroki, uderzając w jedną z najmocniejszych obecnie strategii:

  • Nerf Łucznika – przyrost paska umiejętności specjalnej przy użyciu True Aim Yumi został „znacząco osłabiony”. To duży cios dla graczy polegających na częstym korzystaniu z najpotężniejszego ataku tej klasy.
  • Spirit Kunai – od teraz kumuluje się z innymi perkami broni typu Kunai, co otwiera drogę do jeszcze potężniejszych konfiguracji opartych na skracaniu czasu odnowienia umiejętności.
  • Lepszy "drop": dostosowano częstotliwość wypadania amunicji, ładunków Ultimate, Spirit oraz Kolczatek.
  • Wyeliminowano błąd, przez który Shadow Flaming Arrow nie zawsze podpalało wrogów, oraz poprawiono responsywność umiejętności Fujin’s Wind.

Warto przypomnieć, że to dopiero początek wsparcia dla Ghost of Yotei: Legends. Sucker Punch potwierdziło, że już w przyszłym miesiącu zadebiutuje pierwszy rajd, który będzie ostatecznym sprawdzianem dla zgranych drużyn.

Dzisiejsza aktualizacja naprawia także szereg błędów animacji (m.in. po śmierci z rąk Onibi) oraz poprawia widoczność punktów obrony w mroźnej misji Frozen Valley – całość zmian została udostępniona przez twórców. Ghost of Yotei: Legends jest obecnie dostępna wyłącznie na PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-legends-unlocks-quickplay-for-survival-missions-nerfs-archers-ultimate

Mikołaj Berlik
