Zaloguj się lub Zarejestruj

Liderzy drużyn w Pokemon GO rzucają nam wyzwanie. Czekają na nas unikalne Pokemony i nagrody

Mikołaj Berlik
2026/05/19 15:30
0
0

Niantic przygotowało serię ograniczonych czasowo questów skupionych wokół Team Mystic, Team Instinct i Team Valor.

Pokemon GO otrzyma wkrótce nowe wydarzenie skoncentrowane na liderach drużyn obecnych w grze. Seria limitowanych questów wystartuje 26 maja i potrwa do 15 czerwca, oferując graczom specjalne nagrody, bonusy oraz unikalne Pokemony związane z poszczególnymi zespołami.

Pokemon GO
Pokemon GO

Pokemon GO – trzy tygodnie wydarzeń i specjalnych Pokemonów

Wydarzenie zostało podzielone na trzy tygodniowe etapy. Jako pierwsza pojawi się misja Blanche z Team Mystic, która potrwa od 26 maja do 1 czerwca. W tym czasie częściej będą pojawiać się między innymi Squirtle, Alolan Vulpix, Krabby czy Lapras. Gracze korzystający z Incense spotkają dodatkowo takie Pokemony jak Cubone, Horsea oraz Larvitar.

Wczytywanie ramki mediów.

Drugi tydzień, od 2 do 8 czerwca, skupi się na Team Instinct i liderze Sparku. Głównym elementem wydarzenia będzie wykluwanie jajek 7 km, z których będzie można zdobyć między innymi Pichu, Elekida, Shinksa czy Galarian Corsolę. W świecie gry częściej pojawią się także Bulbasaur, Dratini oraz Houndour.

GramTV przedstawia:

Ostatni etap wydarzenia poświęcony zostanie Team Valor oraz Candeli. Od 9 do 15 czerwca gracze będą mogli brać udział w aktywnościach nastawionych na walkę i rajdy. Wśród częściej pojawiających się Pokemonów znajdą się Charmander, Machop, Scyther czy Hisuian Growlithe. W rajdach łatwiej będzie spotkać między innymi Machampa, Scizora oraz Rockruffa.

Każda część wydarzenia zaoferuje również specjalny GO Pass w darmowej i płatnej wersji. Dzięki niemu gracze będą mogli zdobyć unikalne Pokemony z akcesoriami inspirowanymi liderami drużyn oraz specjalnymi tłami Team Mystic, Instinct lub Valor.

Źródło:https://gamerant.com/pokemon-go-time-team-leader-quests-rewards-encounters/

Tagi:

News
iOS
Android
Pokemon GO
Pokemon
Niantic
wydarzenie
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112