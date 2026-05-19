Liderzy drużyn w Pokemon GO rzucają nam wyzwanie. Czekają na nas unikalne Pokemony i nagrody

Niantic przygotowało serię ograniczonych czasowo questów skupionych wokół Team Mystic, Team Instinct i Team Valor.
Pokemon GO otrzyma wkrótce nowe wydarzenie skoncentrowane na liderach drużyn obecnych w grze. Seria limitowanych questów wystartuje 26 maja i potrwa do 15 czerwca, oferując graczom specjalne nagrody, bonusy oraz unikalne Pokemony związane z poszczególnymi zespołami.
Pokemon GO – trzy tygodnie wydarzeń i specjalnych Pokemonów
Wydarzenie zostało podzielone na trzy tygodniowe etapy. Jako pierwsza pojawi się misja Blanche z Team Mystic, która potrwa od 26 maja do 1 czerwca. W tym czasie częściej będą pojawiać się między innymi Squirtle, Alolan Vulpix, Krabby czy Lapras. Gracze korzystający z Incense spotkają dodatkowo takie Pokemony jak Cubone, Horsea oraz Larvitar.
Drugi tydzień, od 2 do 8 czerwca, skupi się na Team Instinct i liderze Sparku. Głównym elementem wydarzenia będzie wykluwanie jajek 7 km, z których będzie można zdobyć między innymi Pichu, Elekida, Shinksa czy Galarian Corsolę. W świecie gry częściej pojawią się także Bulbasaur, Dratini oraz Houndour.
Ostatni etap wydarzenia poświęcony zostanie Team Valor oraz Candeli. Od 9 do 15 czerwca gracze będą mogli brać udział w aktywnościach nastawionych na walkę i rajdy. Wśród częściej pojawiających się Pokemonów znajdą się Charmander, Machop, Scyther czy Hisuian Growlithe. W rajdach łatwiej będzie spotkać między innymi Machampa, Scizora oraz Rockruffa.
Każda część wydarzenia zaoferuje również specjalny GO Pass w darmowej i płatnej wersji. Dzięki niemu gracze będą mogli zdobyć unikalne Pokemony z akcesoriami inspirowanymi liderami drużyn oraz specjalnymi tłami Team Mystic, Instinct lub Valor.
