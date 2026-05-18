Terraria przekroczyła 70 milionów sprzedanych kopii. Twórcy kończą z „ostatnimi aktualizacjami”

Twórcy pracują nad cross-playem i kolejnymi aktualizacjami po wersji 1.4.6.
Studio Re-Logic świętuje 15-lecie Terraria imponującym wynikiem sprzedaży. Popularny sandbox przekroczył już 70 milionów sprzedanych egzemplarzy, a twórcy potwierdzili, że rozwój gry będzie kontynuowany również po aktualizacji 1.4.6.
Według opublikowanych statystyk Terraria sprzedała się w ponad 70 milionach kopii na wszystkich platformach. Największą część stanowi PC z wynikiem 39,6 miliona egzemplarzy. Konsole odpowiadają za 10,7 miliona sprzedanych kopii, natomiast urządzenia mobilne za kolejne 19,7 miliona. Gra wciąż może pochwalić się także ogromną aktywnością społeczności. W 2026 roku średnio 461 tysięcy graczy dziennie uruchamiało Terrarię na PC, a rekord dobowej aktywności miał wynieść aż 1,4 miliona użytkowników.
Terraria od lat słynie z żartobliwego cyklu „finalnych aktualizacji”. Jeszcze w 2020 roku twórcy sugerowali zakończenie rozwoju gry, jednak od tamtej pory pojawiło się kilka kolejnych dużych update’ów. Teraz Re-Logic otwarcie przyznaje, że nie zamierza już obiecywać definitywnego końca wsparcia. Studio potwierdziło, że aktualizacje będą pojawiać się również po premierze wersji 1.4.6 oraz funkcji cross-play.
Mówiąc w skrócie, to właśnie wy jesteście siłą napędową, dzięki której to wszystko działa. Wasze wsparcie pozwala nam działać dalej i stale rozwijać grę Terraria bez konieczności uciekania się do podwyżek cen czy mikrotransakcji. W dzisiejszym świecie gier jest to coraz rzadsze zjawisko i nie potrafimy wyrazić naszej wdzięczności za to, że dzięki wam możemy robić to, co robimy każdego dnia.
W jubileuszowym wpisie deweloperzy podziękowali społeczności za wieloletnie wsparcie. Studio zaznaczyło, że ogromna popularność Terrarii pozwala dalej rozwijać grę bez podnoszenia ceny i bez wprowadzania mikropłatności. To szczególnie istotne w czasach, gdy coraz więcej dużych produkcji opiera się na dodatkowych płatnościach i sezonowych modelach monetyzacji.
Przypomnijmy, że Terraria jest dostępna na PC, Xboksach, PSVita oraz PlayStation.
