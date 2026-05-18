Terraria przekroczyła 70 milionów sprzedanych kopii. Twórcy kończą z „ostatnimi aktualizacjami”

Studio Re-Logic świętuje 15-lecie Terraria imponującym wynikiem sprzedaży. Popularny sandbox przekroczył już 70 milionów sprzedanych egzemplarzy, a twórcy potwierdzili, że rozwój gry będzie kontynuowany również po aktualizacji 1.4.6.

Terraria nadal bije rekordy po 15 latach

Według opublikowanych statystyk Terraria sprzedała się w ponad 70 milionach kopii na wszystkich platformach. Największą część stanowi PC z wynikiem 39,6 miliona egzemplarzy. Konsole odpowiadają za 10,7 miliona sprzedanych kopii, natomiast urządzenia mobilne za kolejne 19,7 miliona. Gra wciąż może pochwalić się także ogromną aktywnością społeczności. W 2026 roku średnio 461 tysięcy graczy dziennie uruchamiało Terrarię na PC, a rekord dobowej aktywności miał wynieść aż 1,4 miliona użytkowników.