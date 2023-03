Ghost of Tsushima powtórzy sukces The Last of Us? Reżyser filmu pewny swego

Już w marcu 2021 roku zapowiedziano, że Ghost of Tsushima otrzyma filmową adaptację. Kilka miesięcy temu poinformowano natomiast o zakończeniu prac nad scenariuszem do ekranizacji przygód Jina Sakai. W ostatnich miesiącach serca widzów skradł jednak serial The Last of Us. Chad Stahelski – reżyser filmu – jest jednak przekonany, że Duch z Cuszimy jest w stanie powtórzyć sukces produkcji HBO.

Stahelski w rozmowie z BroBible przyznał, że jest zadowolony z sukcesu serialu The Last of Us, któremu udało się przełamać klątwę adaptacji gier wideo. Reżyser stwierdził, że ekranizacja Ghost of Tsushima jest w stanie dorównać produkcji HBO, o ile tylko poświęci się jej „odpowiednio dużo czasu i miłości”.