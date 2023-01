Czekacie na film Ghost of Tsushima? Słowa reżysera mogą Was nieco rozczarować

[Ghost of Tsushima] to projekt, którym chciałbym zająć się w następnej kolejności. Bez wchodzenia w szczegóły mogę powiedzieć, że jest to coś, czym jestem bardzo zainteresowany. Mamy naprawdę świetny scenariusz, za którym stoi dobry zespół. Na ten moment chodzi wyłączone o to, aby zamknąć wszelkie kwestie biznesowe […]. Wszyscy próbują domknąć umowy, żeby wprawić wszystko w ruch i upewnić się, że wykonamy jak najlepszą robotę – powiedział reżyser.

Miłośnikom Ghost of Tsushima, którzy z niecierpliwością czekają na ekranizację produkcji studia Sucker Punch, nie pozostaje więc na ten moment nic innego, jak trzymać kciuki, by wspomniane przez reżysera przeszkody zostały jak najszybciej pokonane, dzięki czemu ekipa filmowa będzie mogła rozpocząć prace nad wspomnianą adaptacją.



Na koniec przypomnijmy, że Ghost of Tsushima zadebiutowało na rynku w lipcu 2020 roku jako tytuł ekskluzywny dla konsoli PlayStation 4. Rok później w sierpniu produkcja studia Sucker Punch doczekała się rozszerzonej wersji Director’s Cut, która dostępna jest zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej edycji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghost of Tsushima: Director's Cut. Samuraj nowej generacji.