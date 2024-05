George Lucas zdecydowanie przeciwko oskarżaniu Gwiezdnych wojen o dyskryminację: „W mojej galaktyce dyskryminowane bywały tylko roboty”

A kim byli główni bohaterowie tych historii? Kim była księżniczka Leia – przywódczyni buntu, znakomity i szanowany dowódca? Kim jest Amidala, która przeciwstawia się knowaniom polityków, a później ratuje z opresji małego wówczas chłopca, który nie miał pojęcia, jaka jest przed nim przyszłość? Nie można po prostu założyć kobiecie spodni i oczekiwać, że będzie bohaterką. Mogą nosić sukienki, mogą nosić, co im się podoba. To ich mózg, ich zdolność myślenia, planowania i pomysłowość. Na tym właśnie to polega.