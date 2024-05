George Lucas zachwycony nowymi projektami z Gwiezdnych wojen. „Dużo talentu i świetne pomysły”

Disney jest krytykowany za stawianie „przesłania” ponad historią i rozrywką, zarówno przez widzów, jak i byłych pracowników. Niedawno były animator studia zalecał Disneyowi powrót do korzeni, skupiając się na dostarczaniu pozytywnych wrażeń i ciekawych bohaterów. Mimo to Lucas chwali Gwiezdne wojny pod wodzą korporacji, a niedawno nawet ujawnił swój ulubiony serial z franczyzy, który zadebiutował na Disney+.

Ostatnio w Cannes George Lucas ponownie wypowiedział się o produkcjach Disneya, przyznając, że nowe projekty charakteryzują się dużą dozą talentu, świetnymi pomysłami i wysokim poziomem realizacji. Porównał swoje oryginalne projekty do tych od Disneya, mówiąc:

Czuję, że pochodzą od moich dzieci i czasami trochę boli, kiedy dorosną i odejdą od ciebie.

Już na początku czerwca na Disney+ zadebiutuje nowy serial z Gwiezdnych wojen. Showrunnerka produkcji zdradziła, że przy Akolicie czerpała inspirację z gry Star Wars: Knights of the Old Republic z 2003 roku.