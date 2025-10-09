Gdyby EA nie zabiło tej serii, ta pewnie dziś rywalizowałaby z Call of Duty i Battlefield

Czy to czas na jej powrót?

Trzynaście lat temu Electronic Arts zakończyło życie serii, która miała wszystko, by konkurować z takimi gigantami jak Call of Duty czy Battlefield. Dziś wielu graczy wciąż z nostalgią wspomina Medal of Honor – cykl, który niegdyś był synonimem wojennego realizmu i emocji. 13 lat temu EA zabiło Medal of Honor na rzecz Battlefield Jak zwraca uwagę ComicBook.com, gatunek wojennego FPS jest obecnie zdominowany przez Call of Duty i Battlefield. Ten drugi tytuł znów nabiera rozpędu za sprawą premiery szóstej odsłonie, a już wkrótce otrzymamy też Call of Duty: Black Ops 7, więc trudno sobie wyobrazić, by dominacja tych marek nagle została przełamana powrotem z grobu innej serii wojennych strzelanek. A szkoda – bo Medal of Honor miał potencjał, by nadal być jednym z filarów gatunku.

Cofnijmy się na moment w czasie. Call of Duty powstało jako bezpośredni rywal Medal of Honor. Activision zatrudniło byłych twórców serii EA, by stworzyć konkurencyjną strzelankę osadzoną w realiach II wojny światowej. Ostatecznie to właśnie CoD przejął pałeczkę, szczególnie po wydaniu wejściu we współczesność w Modern Warfare w 2007 roku. EA próbowało dogonić rywala trzy lata później, wypuszczając po prostu solidnego Medal of Honor w 2010. Niestety, konkurencja w postaci Modern Warfare 2 okazała się zbyt silna.

Dwa lata później ukazał się jeszcze Medal of Honor: Warfighter, który miał być kontynuacją nowego kierunku serii. Niestety, tytuł nie zachwycił ani recenzentów, ani graczy – fabuła była nijaka, a gra zginęła w cieniu Black Ops II. W efekcie EA odłożyło serię na półkę i… powołała nową – Battlefield. Ostatnia próba reaktywacji nadeszła dopiero w 2020 roku. Respawn Entertainment stworzyło odsłonę VR – Medal of Honor: Above. and Beyond. ComicBook.com otwarcie sugeruje, że dziś, gdy gracze wojennych strzelanek podzielili się na dwa obozy, wydaje się, że to idealny moment, by Medal of Honor powrócił. Czy borykające się z problemami EA odważy się wskrzesić tę zapomnianą markę? Raczej nieprędko. EA skupia dziś większość sił na rozwoju Battlefielda, a nowe studio stworzone wyłącznie dla Medal of Honor byłoby dużym ryzykiem. Ewentualny powrót serii byłby jednak dla fanów z pewnością elektryzujący. Przeczytaj recenzję gry Battlefield 6

