Zaloguj się lub Zarejestruj

Gdyby EA nie zabiło tej serii, ta pewnie dziś rywalizowałaby z Call of Duty i Battlefield

Jakub Piwoński
2025/10/09 18:30
3
0

Czy to czas na jej powrót?

Trzynaście lat temu Electronic Arts zakończyło życie serii, która miała wszystko, by konkurować z takimi gigantami jak Call of Duty czy Battlefield. Dziś wielu graczy wciąż z nostalgią wspomina Medal of Honor – cykl, który niegdyś był synonimem wojennego realizmu i emocji.

Medal of Honor (2010)
Medal of Honor (2010)

13 lat temu EA zabiło Medal of Honor na rzecz Battlefield

Jak zwraca uwagę ComicBook.com, gatunek wojennego FPS jest obecnie zdominowany przez Call of Duty i Battlefield. Ten drugi tytuł znów nabiera rozpędu za sprawą premiery szóstej odsłonie, a już wkrótce otrzymamy też Call of Duty: Black Ops 7, więc trudno sobie wyobrazić, by dominacja tych marek nagle została przełamana powrotem z grobu innej serii wojennych strzelanek. A szkoda – bo Medal of Honor miał potencjał, by nadal być jednym z filarów gatunku.

Cofnijmy się na moment w czasie. Call of Duty powstało jako bezpośredni rywal Medal of Honor. Activision zatrudniło byłych twórców serii EA, by stworzyć konkurencyjną strzelankę osadzoną w realiach II wojny światowej. Ostatecznie to właśnie CoD przejął pałeczkę, szczególnie po wydaniu wejściu we współczesność w Modern Warfare w 2007 roku. EA próbowało dogonić rywala trzy lata później, wypuszczając po prostu solidnego Medal of Honor w 2010. Niestety, konkurencja w postaci Modern Warfare 2 okazała się zbyt silna.

GramTV przedstawia:

Dwa lata później ukazał się jeszcze Medal of Honor: Warfighter, który miał być kontynuacją nowego kierunku serii. Niestety, tytuł nie zachwycił ani recenzentów, ani graczy – fabuła była nijaka, a gra zginęła w cieniu Black Ops II. W efekcie EA odłożyło serię na półkę i… powołała nową – Battlefield. Ostatnia próba reaktywacji nadeszła dopiero w 2020 roku. Respawn Entertainment stworzyło odsłonę VR – Medal of Honor: Above. and Beyond.

ComicBook.com otwarcie sugeruje, że dziś, gdy gracze wojennych strzelanek podzielili się na dwa obozy, wydaje się, że to idealny moment, by Medal of Honor powrócił. Czy borykające się z problemami EA odważy się wskrzesić tę zapomnianą markę? Raczej nieprędko. EA skupia dziś większość sił na rozwoju Battlefielda, a nowe studio stworzone wyłącznie dla Medal of Honor byłoby dużym ryzykiem. Ewentualny powrót serii byłby jednak dla fanów z pewnością elektryzujący.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/13-years-ago-ea-killed-a-series-that-shouldve-gone-toe-to-toe-with-battlefield-and-cod/

Tagi:

News
FPS
strzelanka
Call of Duty
Battlefield
Medal of Honor
wojna
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:50

Przynajmniej mamy wyjaśnienie czemu Battlefield 6 sprawia takie dobre wrażenie i skąd ten przypływ rozsądku po stronie EA.

Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 19:46

Nie będzie to spoiler, ale właściwie mogę powiedzieć - jednak ludzie z EA nadal pamiętają jakoś o serii nazywając... jedno z osiągnięć do Battlefield 6 "Medal of Honor" ;)

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:06

W ogóle o twórcach Medal of Honor (Zampella, West, Collier) dałoby się pewnie książkę napisać. I pokazuje to, jak głupie i chciwe są korporacje.

2002 - Ludzie odpowiedzialni za Medal of Honor chcieli trochę autonomii co do tego, co robią, i udziału w zyskach. EA się oczywiście nie zgodziło, nie bez powodu wygrywają w plebiscytach na najgorszą firmę na świecie. Coś w stylu „będziecie mieli do portfolio”. EA chciało z tego zrobić coroczny szmatławiec jak z FIFY itp.

2003 - Chłopaki popytali i Activision powiedziało „damy wam, co chcecie”. Poszli do Activision i zrobili Call of Duty. I zgadnijcie, co się stało? A no, teraz Activision chciało coroczny szmatławiec, a chłopaki nie chcieli robić szmatławca.

2010 - Activision ich zwolniło. Więc chłopaki zrobili... Respawn Entertainment. Tak, tych od Titanfall. Respawn poprzez EA Partners zrobił Titanfall w 2014. EA było wydawcą.

Jak Respawn machnął Titanfall 2, to EA od razu chciało ich kupić. Zapłacili 455 milionów dolarów.

2019 - I co robi Respawn po przejęciu? Apex Legends!. I znowu odwalają hiciora. A później Jedi Fallen Order, który (podobno) zmienił zdanie w EA co do gier single player.

A teraz czajcie tutaj, bo to nie koniec historii. Wychodzi Battlefield 2042 i jest totalna katastrofa. EA w panice. Postanawiają zmienić kierownictwo DICE. Zampella od Respawn ma od teraz pieczę nad Battlefieldem. Tak, twórca Call of Duty siada u sterów Battlefielda.

Pojawia się Battlefield 6 beta i nagle BF jest dobry. Więc jest łącznik między dzisiejszym Battlefieldem a Medal of Honor sprzed ponad 20 lat :-)




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112