Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 6 za darmo w dniu premiery Battlefielda 6. Activision szykuje kontratak

Mikołaj Berlik
2025/10/08 10:15
0
0

Activision i Microsoft postanowili odpowiedzieć na premierę Battlefielda 6 – Call of Duty: Black Ops 6 będzie dostępne całkowicie za darmo przez tydzień.

Już w ten piątek zadebiutuje Battlefield 6, a emocje wokół premiery nowej produkcji DICE są ogromne. W obliczu tak dużego wydarzenia Activision i Microsoft zdecydowali się na odważny krok – Call of Duty: Black Ops 6 będzie w pełni darmowe przez tydzień, obejmując wszystkie tryby rozgrywki.

Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 6 – darmowy tydzień i nowy sezon zawartości

Od 9 do 16 października każdy gracz będzie mógł bez żadnych ograniczeń sprawdzić kampanię fabularną, tryb wieloosobowy oraz zombie. To pierwsza w historii sytuacja, w której najnowsze Call of Duty trafia do graczy w pełnej wersji za darmo. Akcja zbiega się z premierą szóstego sezonu zawartości, który rozpocznie się dokładnie dzień przed debiutem Battlefielda 6.

Wczytywanie ramki mediów.

Sezon 6. to ukłon w stronę nadchodzącego Halloween. W trybie multiplayer pojawią się trzy nowe mapy: Gravity, Rig i Mothball Strike, a kultowe Nuketown powróci w mrocznej wersji Bootown. Dodano też tryb Slasher Deathmatch, inspirowany klasykami horroru jak Piątek 13-go i Laleczka Chucky.

GramTV przedstawia:

W trybie Zombies pojawi się limitowany event Haunted Havoc, nowe modyfikatory Jacked Lanterns i halloweenowe wydarzenia rankingowe. Z kolei Call of Duty: Warzone świętuje „The Haunting” z mrocznymi wersjami Verdansk i Rebirth Island, powrotem Zombie Royale oraz trybami Casual Z. Gracze mogą też odblokować cztery nowe bronie i halloweenowe skórki operatorów, w tym Predatora i Jasona Voorheesa.

Ruch Activision trudno uznać za przypadkowy – to wyraźny sygnał w stronę DICE i Electronic Arts, że walka o dominację wśród fanów FPS-ów dopiero się zaczyna. Jesień zapowiada się wyjątkowo gorąco dla miłośników strzelanek.

Tagi:

News
PC
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
za darmo
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Call of Duty: Black Ops 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112