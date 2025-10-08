Call of Duty: Black Ops 6 za darmo w dniu premiery Battlefielda 6. Activision szykuje kontratak

Activision i Microsoft postanowili odpowiedzieć na premierę Battlefielda 6 – Call of Duty: Black Ops 6 będzie dostępne całkowicie za darmo przez tydzień.
Już w ten piątek zadebiutuje Battlefield 6, a emocje wokół premiery nowej produkcji DICE są ogromne. W obliczu tak dużego wydarzenia Activision i Microsoft zdecydowali się na odważny krok – Call of Duty: Black Ops 6 będzie w pełni darmowe przez tydzień, obejmując wszystkie tryby rozgrywki.
Call of Duty: Black Ops 6 – darmowy tydzień i nowy sezon zawartości
Od 9 do 16 października każdy gracz będzie mógł bez żadnych ograniczeń sprawdzić kampanię fabularną, tryb wieloosobowy oraz zombie. To pierwsza w historii sytuacja, w której najnowsze Call of Duty trafia do graczy w pełnej wersji za darmo. Akcja zbiega się z premierą szóstego sezonu zawartości, który rozpocznie się dokładnie dzień przed debiutem Battlefielda 6.
Sezon 6. to ukłon w stronę nadchodzącego Halloween. W trybie multiplayer pojawią się trzy nowe mapy: Gravity, Rig i Mothball Strike, a kultowe Nuketown powróci w mrocznej wersji Bootown. Dodano też tryb Slasher Deathmatch, inspirowany klasykami horroru jak Piątek 13-go i Laleczka Chucky.
W trybie Zombies pojawi się limitowany event Haunted Havoc, nowe modyfikatory Jacked Lanterns i halloweenowe wydarzenia rankingowe.Z kolei Call of Duty: Warzone świętuje „The Haunting” z mrocznymi wersjami Verdansk i Rebirth Island, powrotem Zombie Royale oraz trybami Casual Z. Gracze mogą też odblokować cztery nowe bronie i halloweenowe skórki operatorów, w tym Predatora i Jasona Voorheesa.
Ruch Activision trudno uznać za przypadkowy – to wyraźny sygnał w stronę DICE i Electronic Arts, że walka o dominację wśród fanów FPS-ów dopiero się zaczyna. Jesień zapowiada się wyjątkowo gorąco dla miłośników strzelanek.
