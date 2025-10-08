Call of Duty: Black Ops 6 za darmo w dniu premiery Battlefielda 6. Activision szykuje kontratak

Activision i Microsoft postanowili odpowiedzieć na premierę Battlefielda 6 – Call of Duty: Black Ops 6 będzie dostępne całkowicie za darmo przez tydzień.

Już w ten piątek zadebiutuje Battlefield 6, a emocje wokół premiery nowej produkcji DICE są ogromne. W obliczu tak dużego wydarzenia Activision i Microsoft zdecydowali się na odważny krok – Call of Duty: Black Ops 6 będzie w pełni darmowe przez tydzień, obejmując wszystkie tryby rozgrywki.

Call of Duty: Black Ops 6 – darmowy tydzień i nowy sezon zawartości

Od 9 do 16 października każdy gracz będzie mógł bez żadnych ograniczeń sprawdzić kampanię fabularną, tryb wieloosobowy oraz zombie. To pierwsza w historii sytuacja, w której najnowsze Call of Duty trafia do graczy w pełnej wersji za darmo. Akcja zbiega się z premierą szóstego sezonu zawartości, który rozpocznie się dokładnie dzień przed debiutem Battlefielda 6.

Wczytywanie ramki mediów.