Palworld Online nadchodzi? Pocketpair zarejestrowało nowy znak towarowy

Wszystko wskazuje na to, że uniwersum Palworld może wkrótce doczekać się kolejnego dużego projektu. Studio Pocketpair złożyło bowiem wnioski o rejestrację znaku towarowego „Palworld Online”, co natychmiast wywołało spekulacje o możliwym MMO osadzonym w świecie popularnej gry.

Palworld – MMO czy kolejny spin-off?

Informacje zauważył serwis Gematsu. Zgłoszenia pojawiły się zarówno w Korei Południowej, jak i w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskim urzędzie patentowym odnaleziono nawet dwa osobne wnioski – jeden wykorzystuje logo stylizowane identycznie jak klasyczne Palworld, drugi ogranicza się wyłącznie do tekstowej nazwy „Palworld Online”. Dokumenty zostały złożone pod koniec kwietnia i obecnie mają status oczekujących na zatwierdzenie. Sam fakt rejestracji znaku nie oznacza jeszcze oficjalnej zapowiedzi nowej gry, ale gracze już zaczęli snuć własne teorie dotyczące przyszłości marki.