Palworld Online nadchodzi? Pocketpair zarejestrowało nowy znak towarowy

Wszystko wskazuje na to, że uniwersum Palworld może wkrótce doczekać się kolejnego dużego projektu. Studio Pocketpair złożyło bowiem wnioski o rejestrację znaku towarowego „Palworld Online”, co natychmiast wywołało spekulacje o możliwym MMO osadzonym w świecie popularnej gry.
Palworld – MMO czy kolejny spin-off?
Informacje zauważył serwis Gematsu. Zgłoszenia pojawiły się zarówno w Korei Południowej, jak i w Stanach Zjednoczonych. W amerykańskim urzędzie patentowym odnaleziono nawet dwa osobne wnioski – jeden wykorzystuje logo stylizowane identycznie jak klasyczne Palworld, drugi ogranicza się wyłącznie do tekstowej nazwy „Palworld Online”. Dokumenty zostały złożone pod koniec kwietnia i obecnie mają status oczekujących na zatwierdzenie. Sam fakt rejestracji znaku nie oznacza jeszcze oficjalnej zapowiedzi nowej gry, ale gracze już zaczęli snuć własne teorie dotyczące przyszłości marki.
Najczęściej pojawiają się przypuszczenia o pełnoprawnym MMO. Standardowe Palworld oferuje wprawdzie tryb multiplayer, jednak dopisek „Online” sugeruje znacznie większy nacisk na wspólną rozgrywkę i stale rozwijany świat sieciowy. Taki kierunek nie byłby dużym zaskoczeniem. Pocketpair mocno rozwija markę i eksperymentuje z kolejnymi projektami pobocznymi. Oprócz pełnej wersji Palworld 1.0 zapowiedziano już farmingowy spin-off Palworld: Palfarm, humorystyczną randkówkę Palworld: More Than Just Pals, a także mobilną wersję przygotowywaną przez Krafton.
Do tego dochodzi jeszcze fizyczna karcianka osadzona w świecie gry, która ma trafić do sprzedaży już w lipcu. Najnowsze doniesienia potwierdzają więc kolejne projekty w uniwersum. Przedstawiciele studia podkreślali wcześniej, że nie planują budowy wielkiego „imperium medialnego”, ale jednocześnie są otwarci na nowe projekty i współpracę z zewnętrznymi zespołami, jeśli gracze rzeczywiście będą tego chcieli.
Na razie Pocketpair nie ogłosiło oficjalnie rejestracji znaku Palworld Online oraz niczego z nim związanego. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższych miesiącach możemy usłyszeć o kolejnym dużym projekcie związanym z jedną z największych niespodzianek ostatnich lat.
