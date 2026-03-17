Xbox Game Pass z ofertą na drugą połowę marca. Najlepsze RPG ostatnich lat i nie tylko

Microsoft przygotował naprawdę interesujący zestaw gier.
Oferta Xbox Game Pass na pierwszą połowę marca była naprawdę fantastyczna. Okazuje się jednak, że Microsoft nie zamierza zwalniać tempa i już niedługo usługa amerykańskiej firmy zostanie rozbudowana o kolejne głośne produkcje. Gigant z Redmond przedstawił dziś bowiem listę gier, które trafią w ręce abonentów Xbox Game Pass w drugiej połowie bieżącego miesiąca i pierwszych dniach kwietnia.
Zgodnie z przekazanymi informacjami już 19 marca 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek, do usługi Xbox Game Pass trafi Disco Elysium: The Final Cut. Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się z jedną z najlepszych gier ostatnich lat, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Disco Elysium – najlepszego erpega ostatnich lat. Dzieło deweloperów ze studia ZA/UM nie jest jednak jedynym głośnym tytułem, z którym w najbliższych dniach będą mogli zapoznać się abonenci Microsoftu.
GramTV przedstawia:
Nieco później, bo 24 marca 2026 roku, usługa producenta konsol Xbox zostanie bowiem wzbogacona o Like a Dragon: Infinite Wealth. Ostatniego dnia bieżącego miesiąca swoje święto będą natomiast mieli fani horrorów, ponieważ w abonamencie Microsoftu pojawi się Resident Evil 7: Biohazard. Z kolei już 2 kwietnia 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Premium będą mogli zapoznać się z najlepszą grą 2025 roku, czyli Clair Obscur: Expedition 33. Pełną ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę marca i pierwsze dni kwietnia 2026 roku znajdziecie poniżej.
Xbox Game Pass – oferta na marzec i kwiecień 2026
dostępne od dzisiaj – DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
18 marca – South of Midnight (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Premium
18 marca – The Alters (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Premium
19 marca – Disco Elysium: The Final Cut (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
24 marca – Like a Dragon: Infinite Wealth (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
25 marca – Absolum (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
26 marca – Nova Roma - Game Preview (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
30 marca – The Long Dark (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass
31 marca – Resident Evil 7: Biohazard (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
2 kwietnia – Barbie Horse Trails (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
2 kwietnia – Clair Obscur Expedition 33 (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld chmura) – Game Pass Premium
7 kwietnia – Final Fantasy IV (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!