Xbox Game Pass z ofertą na drugą połowę marca. Najlepsze RPG ostatnich lat i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2026/03/17 16:20
Microsoft przygotował naprawdę interesujący zestaw gier.

Oferta Xbox Game Pass na pierwszą połowę marca była naprawdę fantastyczna. Okazuje się jednak, że Microsoft nie zamierza zwalniać tempa i już niedługo usługa amerykańskiej firmy zostanie rozbudowana o kolejne głośne produkcje. Gigant z Redmond przedstawił dziś bowiem listę gier, które trafią w ręce abonentów Xbox Game Pass w drugiej połowie bieżącego miesiąca i pierwszych dniach kwietnia.

Oferta Xbox Game Pass na drugą połowę marca 2026
Oferta Xbox Game Pass na drugą połowę marca 2026

Zgodnie z przekazanymi informacjami już 19 marca 2026 roku, a więc w najbliższy czwartek, do usługi Xbox Game Pass trafi Disco Elysium: The Final Cut. Jeśli wciąż zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się z jedną z najlepszych gier ostatnich lat, to koniecznie przeczytajcie: Recenzja Disco Elysium – najlepszego erpega ostatnich lat. Dzieło deweloperów ze studia ZA/UM nie jest jednak jedynym głośnym tytułem, z którym w najbliższych dniach będą mogli zapoznać się abonenci Microsoftu.

Nieco później, bo 24 marca 2026 roku, usługa producenta konsol Xbox zostanie bowiem wzbogacona o Like a Dragon: Infinite Wealth. Ostatniego dnia bieżącego miesiąca swoje święto będą natomiast mieli fani horrorów, ponieważ w abonamencie Microsoftu pojawi się Resident Evil 7: Biohazard. Z kolei już 2 kwietnia 2026 roku subskrybenci Xbox Game Pass Premium będą mogli zapoznać się z najlepszą grą 2025 roku, czyli Clair Obscur: Expedition 33. Pełną ofertę Xbox Game Pass na drugą połowę marca i pierwsze dni kwietnia 2026 roku znajdziecie poniżej.

Xbox Game Pass – oferta na marzec i kwiecień 2026

  • dostępne od dzisiajDreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 18 marca South of Midnight (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Premium
  • 18 marca The Alters (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Premium
  • 19 marcaDisco Elysium: The Final Cut (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 24 marcaLike a Dragon: Infinite Wealth (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 25 marcaAbsolum (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 26 marca Nova Roma - Game Preview (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 30 marca The Long Dark (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, and PC Game Pass
  • 31 marcaResident Evil 7: Biohazard (PC, konsole Xbox, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 2 kwietniaBarbie Horse Trails (PC, konsole Xbox, handheld, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 2 kwietniaClair Obscur Expedition 33 (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld chmura) – Game Pass Premium
  • 7 kwietniaFinal Fantasy IV (PC, konsole Xbox Series X/S, chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/03/17/xbox-game-pass-march-2026-wave-2/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

