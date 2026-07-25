Aliens: Fireteam Elite 2 z datą premiery. Poznaliśmy cenę i zawartość edycji specjalnych

Daybreak oficjalnie ogłosiło datę premiery Aliens: Fireteam Elite 2, a także ceny i zawartość poszczególnych edycji.
Daybreak oficjalnie ogłosiło datę premiery strzelanki kooperacyjnej Aliens: Fireteam Elite 2. Dotychczas twórcy informowali jedynie, że premiera odbędzie się pod koniec trzeciego kwartału. Teraz jednak poznaliśmy dokładny termin premiery, a także ceny i szczegóły zawartości poszczególnych edycji. Przy okazji przypominamy, że według wcześniejszych informacji Daybreak jest w trakcie przejmowania studia Cold Iron Studios, odpowiedzialnego za stworzenie gry.
Aliens: Fireteam Elite 2 z datą premiery
Aliens: Fireteam Elite 2 zadebiutuje 25 sierpnia na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podstawowa edycja gry została wyceniona na 49,99 dolarów. Dostępna będzie również wersja 40th Anniversary Premium Edition, która kosztować będzie 69,99 dolarów. Edycja z okazji 40-lecia marki zaoferuje graczom dodatkowe elementy kosmetyczne inspirowane uniwersum Obcego, w tym stroje, skórki do broni oraz naklejki. Wszystkie dodatki będą nawiązywać do postaci Ellen Ripley oraz Herka Mondo. Osobno będzie można kupić także pakiet kosmetyczny za 9,99 dolarów, zawierający strój oraz karabin Rain Carradine.
Twórcy potwierdzili, że Aliens: Fireteam Elite 2 zaoferuje rozgrywkę dla maksymalnie czterech graczy w trybie kooperacji. Wśród nowości znajdą się również nowy tryb hordy oraz całkowicie nowa klasa Specialist. Specialist będzie w pełni konfigurowalną klasą postaci, pozwalającą łączyć główne i poboczne umiejętności ze wszystkich dostępnych klas, dzięki czemu gracze będą mogli tworzyć własne style rozgrywki. Twórcy opisują grę w następujący sposób:
GramTV przedstawia:
Aliens: Fireteam Elite 2 pozwala maksymalnie czterem graczom wcielić się w kolonialnych marines wysłanych do najbardziej niebezpiecznych zakątków uniwersum Obcego. To nie jest misja ratunkowa – to walka o przetrwanie. Ksenomorfy czyhają w korytarzach, atakują z cienia i nacierają w przytłaczających liczbach. Każde pomieszczenie może okazać się ostatnim. Współpracuj ze swoim oddziałem, wykorzystuj unikalne zdolności poszczególnych klas i dostosowuj taktykę do dynamicznie rozwijających się starć, które z napiętych potyczek szybko przeradzają się w otwartą wojnę. Dzięki bardziej rozbudowanej mechanice drużyny, inteligentniejszym przeciwnikom oraz w pełni konfigurowalnej klasie Specialist, Aliens: Fireteam Elite 2 ma zaoferować najbardziej kompletne kooperacyjne doświadczenie w uniwersum Obcego.
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