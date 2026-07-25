Aliens: Fireteam Elite 2 z datą premiery. Poznaliśmy cenę i zawartość edycji specjalnych

Daybreak oficjalnie ogłosiło datę premiery strzelanki kooperacyjnej Aliens: Fireteam Elite 2. Dotychczas twórcy informowali jedynie, że premiera odbędzie się pod koniec trzeciego kwartału. Teraz jednak poznaliśmy dokładny termin premiery, a także ceny i szczegóły zawartości poszczególnych edycji. Przy okazji przypominamy, że według wcześniejszych informacji Daybreak jest w trakcie przejmowania studia Cold Iron Studios, odpowiedzialnego za stworzenie gry.

Aliens: Fireteam Elite 2 z datą premiery

Aliens: Fireteam Elite 2 zadebiutuje 25 sierpnia na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Podstawowa edycja gry została wyceniona na 49,99 dolarów. Dostępna będzie również wersja 40th Anniversary Premium Edition, która kosztować będzie 69,99 dolarów. Edycja z okazji 40-lecia marki zaoferuje graczom dodatkowe elementy kosmetyczne inspirowane uniwersum Obcego, w tym stroje, skórki do broni oraz naklejki. Wszystkie dodatki będą nawiązywać do postaci Ellen Ripley oraz Herka Mondo. Osobno będzie można kupić także pakiet kosmetyczny za 9,99 dolarów, zawierający strój oraz karabin Rain Carradine.