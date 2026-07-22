Premiera w Xbox Game Pass. Dziś zadebiutuje nowy kooperacyjny horror

Microsoft kontynuuje rozbudowę biblioteki Xbox Game Pass. Już dziś abonenci usługi otrzymają dostęp do kolejnej premiery dostępnej od dnia debiutu. Tym razem do katalogu trafi Shift at Midnight – kooperacyjny horror nastawiony na współpracę trzech graczy.

Xbox Game Pass – premiera w abonamencie od dzisiaj

Gra zadebiutuje dziś, 22 lipca o godzinie 17:00 i będzie dostępna w ramach Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass na Xbox Series X|S, PC i w chmurze. Shift at Midnight stawia na oprawę graficzną inspirowaną produkcjami z lat 90. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w pracowników nocnego sklepu, którzy muszą nie tylko obsługiwać klientów, ale także rozpoznawać i eliminować potwory podszywające się pod ludzi. Tytuł został zaprojektowany z myślą o trzyosobowej kooperacji.