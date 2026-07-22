Premiera w Xbox Game Pass. Dziś zadebiutuje nowy kooperacyjny horror

Microsoft kontynuuje rozbudowę biblioteki Xbox Game Pass. Już dziś abonenci usługi otrzymają dostęp do kolejnej premiery dostępnej od dnia debiutu. Tym razem do katalogu trafi Shift at Midnight – kooperacyjny horror nastawiony na współpracę trzech graczy.
Xbox Game Pass – premiera w abonamencie od dzisiaj
Gra zadebiutuje dziś, 22 lipca o godzinie 17:00 i będzie dostępna w ramach Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass na Xbox Series X|S, PC i w chmurze. Shift at Midnight stawia na oprawę graficzną inspirowaną produkcjami z lat 90. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w pracowników nocnego sklepu, którzy muszą nie tylko obsługiwać klientów, ale także rozpoznawać i eliminować potwory podszywające się pod ludzi. Tytuł został zaprojektowany z myślą o trzyosobowej kooperacji.
Prowadzenie stacji benzynowej to ciężka praca – dbaj o to, by półki były zawsze pełne, sprzedawaj tyle produktów, by każdego wieczoru osiągnąć wyznaczony limit, odbieraj dostawy i utrzymuj sklep w czystości.
Aha, i pamiętaj, by podczas obsługi wypytywać każdego klienta – niektórzy z nich nie są ludźmi, a w rzeczywistości są sobowtórami – jeśli kogoś przeoczysz, powróci on jeszcze podczas tej samej zmiany, by spróbować zabić ciebie i twoich przyjaciół… Jeśli podejrzewasz, że nie są ludźmi, zlikwiduj ich na miejscu – tylko pamiętaj, by potem posprzątać.
Jeśli coś ci nie wyjdzie, przygotuj się na zastawianie pułapek, zabarykadowanie drzwi i ukrywanie się, gdy sobowtóry powrócą jako przerażające potwory.
Warto także zauważyć, że 31 lipca z usługi zniknie kilka tytułów. Są to:
Back to the Dawn
Celeste
Crusader Kings III
Mount & Blade II: Bannerlord
My Friendly Neighborhood
Rain World
Sniper Elite Resistance
Whiskerwood
GramTV przedstawia:
Osoby zainteresowane tymi produkcjami mają jeszcze kilka dni, aby je ukończyć lub skorzystać z przysługującej abonentom zniżki na zakup przed ich usunięciem z katalogu.
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