Testy Horizon Hunters Gathering nie podbiły Steama. Peak w okolicach kilkuset użytkowników

Przez ostatnie dni gracze mieli okazję, by na własne oczy przekonać się, czym jest Horizon Hunters Gathering. Niewielu jednak z tej szansy skorzystało.

W miniony weekend odbywały się zamknięte testy nadchodzącej gry sieciowej z uniwersum Horizon . Właśnie, zamknięte – to stwierdzenie powinno wskazywać, że przepustkę do zabawy otrzymała niewielka liczba graczy, ale prawdopodobnie otrzymanie klucza dostępowego nie było szczególnie trudne.

Tak czy inaczej, na samym Steamie Horizon Hunters Gathering bynajmniej nie spotkało się z choćby przyzwoitym zainteresowaniem. Jak możemy zobaczyć na SteamDB, najnowsza produkcja Guerilla Games w najlepszym momencie przyciągnęła… 561 graczy jednocześnie . I miało to miejsce pierwszego dnia testów, tj. 27 lutego.

Niemniej rzeczone testy trwały w sumie 3 dni. I nie da się nie zauważyć, że im było później, tym ciekawość społeczności malała. 28 lutego szczyt wyniósł już tylko 300 graczy. Z kolei na zakończenie, czyli 1 marca, w chwili największego obłożenia na serwerach przebywały tylko 273 osoby.

Oczywiście nie można pominąć faktu, że testy odbywały się również na PlayStation 5, co oznacza, że koniec końców dane te będą większe. Pytanie tylko, na w jakim stopniu większe. Dodatkowo nawet to nie zmienia faktu, że na komputerach osobistych zainteresowanie było minimalne. Na pewno nie pomógł tutaj fakt, że w podobnym okresie odbywały się też testy gry Marathon od Bungie.

Horizon Hunter's Gathering jest spin-offem Horizon Zero Dawn z 2017 roku oraz Horizon Forbidden West z roku 2022. O ile jednak Zero Dawn i Forbidden West były produkcjami dla jednego gracza, tak Hunter's Gathering przygotowano z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Nie wiadomo jednak, kiedy tytuł ujrzy światło dzienne, gdyż nie ujawniono daty jego premiery.