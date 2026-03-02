Zaloguj się lub Zarejestruj

Testy Horizon Hunters Gathering nie podbiły Steama. Peak w okolicach kilkuset użytkowników

Maciej Petryszyn
2026/03/02 13:00
3
0

Przez ostatnie dni gracze mieli okazję, by na własne oczy przekonać się, czym jest Horizon Hunters Gathering. Niewielu jednak z tej szansy skorzystało.

Co prawda tyczy się to jedynie Steama. Ale nadal trudno powiedzieć, by liczby powalały kogokolwiek na kolana.

Horizon Hunters Gathering
Horizon Hunters Gathering

Tylko kilkuset graczy na PC przetestowało Horizon Hunters Gathering

W miniony weekend odbywały się zamknięte testy nadchodzącej gry sieciowej z uniwersum Horizon. Właśnie, zamknięte – to stwierdzenie powinno wskazywać, że przepustkę do zabawy otrzymała niewielka liczba graczy, ale prawdopodobnie otrzymanie klucza dostępowego nie było szczególnie trudne.

Tak czy inaczej, na samym Steamie Horizon Hunters Gathering bynajmniej nie spotkało się z choćby przyzwoitym zainteresowaniem. Jak możemy zobaczyć na SteamDB, najnowsza produkcja Guerilla Games w najlepszym momencie przyciągnęła… 561 graczy jednocześnie. I miało to miejsce pierwszego dnia testów, tj. 27 lutego.

GramTV przedstawia:

Niemniej rzeczone testy trwały w sumie 3 dni. I nie da się nie zauważyć, że im było później, tym ciekawość społeczności malała. 28 lutego szczyt wyniósł już tylko 300 graczy. Z kolei na zakończenie, czyli 1 marca, w chwili największego obłożenia na serwerach przebywały tylko 273 osoby.

Oczywiście nie można pominąć faktu, że testy odbywały się również na PlayStation 5, co oznacza, że koniec końców dane te będą większe. Pytanie tylko, na w jakim stopniu większe. Dodatkowo nawet to nie zmienia faktu, że na komputerach osobistych zainteresowanie było minimalne. Na pewno nie pomógł tutaj fakt, że w podobnym okresie odbywały się też testy gry Marathon od Bungie.

Horizon Hunter's Gathering jest spin-offem Horizon Zero Dawn z 2017 roku oraz Horizon Forbidden West z roku 2022. O ile jednak Zero Dawn i Forbidden West były produkcjami dla jednego gracza, tak Hunter's Gathering przygotowano z myślą o rozgrywce wieloosobowej. Nie wiadomo jednak, kiedy tytuł ujrzy światło dzienne, gdyż nie ujawniono daty jego premiery.

Źródło:https://www.thegamer.com/horizon-hunters-gathering-steam-playtest-player-numbers/

Tagi:

News
Sony
Steam
Guerilla Games
testy
Horizon
problem
liczba graczy
problemy
Horizon Hunters Gathering
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
3
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:52

To zamknięte testy, nie wiemy jaka była próbka. Sam nawet nie wiedziałem że takie będą i nie mam pojęcia jak można było się do nich dostać. 

Także nie mam bladego pojęcia czy 500 to mało czy nie. 

beetleman1234
Gramowicz
Dzisiaj 13:33

Ja się zastanawiam, po co im jest w ogóle takie coś jak marketing, skoro wg nich największy wpływ na sukces gry mają gracze, szczególnie ci toksyczni :P Kiedyś było tak, że to od jakości gry, rynku i marketingu zależało, czy gra się sprzeda, teraz już tylko gracze się liczą :P To od czego te decyzyjne głowy tam w ogóle są?

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:20

I co będzie tym razem?

- zbyt ambitny projekt?

- trudny rynek?

- celowa, negatywna kampania ze strony toksycznych graczy?




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112