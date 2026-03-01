Remake Bloodborne’a powstawał. Ale to nie Sony zrezygnowało z projektu Bluepoint Games

Szkoda, że tak to się potoczyła.

Fani od lat proszą o powrót Bloodborne, czy to w formie remake’u, czy przynajmniej odświeżonej wersji na współczesne platformy. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że realna szansa na taki projekt pojawiła się i równie szybko zniknęła. Według raportu Bloomberga studio Bluepoint Games miało w 2025 roku zaproponować stworzenie pełnoprawnego remake’u kultowej produkcji, lecz inicjatywa została zablokowana nie przez Sony, ale przez samo FromSoftware. Bloodborne Remake – to FromSoftware nie chciało, aby Bluepoint Games pracowało nad odświeżoną wersją ich gry Z informacji przekazanych przez Jasona Schreiera wynika, że na początku 2025 roku, krótko po doniesieniach o anulowaniu sieciowej gry z uniwersum God of War, Bluepoint przedstawiło Sony pomysł odświeżenia Bloodborne. Projekt miał być uzasadniony biznesowo.

Liczby miały sens w przypadku tego projektu – zdradził Schreier. Mimo to oryginalni twórcy gry z FromSoftware nie wyrazili zgody na jego realizację. Powody tej decyzji nie zostały ujawnione. Po odrzuceniu pomysłu remake’u Bloodborne studio miało zaproponować kolejne projekty osadzone w znanych markach PlayStation. Wśród nich pojawił się między innymi spin-off Ghost of Tsushima, a także odświeżona wersja remake’u Shadow of the Colossus z 2018 roku. Niedługo później Sony zdecydowało się jednak całkowicie zamknąć Bluepoint Games, mimo że firma publicznie analizuje zainteresowanie fanów kolejnymi remake’ami. Dlaczego FromSoftware miało zablokować projekt? Oficjalnych powodów brak. Szef studia, Hidetaka Miyazaki, w przeszłości przyznawał, że cieszy go duże zainteresowanie odświeżeniem Bloodborne i że nie jest przeciwny przynajmniej wersji pecetowej. Bardzo mnie cieszy, że istnieje tak duży apetyt na remake. Nie jestem przeciwny przynajmniej wersji na PC – twierdził Hidetaka.

Z kolei były szef PlayStation Studios, Shuhei Yoshida, sugerował w ubiegłym roku możliwy powód ostrożności Japończyków: Być może Miyazaki po prostu nie chce, aby ktokolwiek inny dotykał Bloodborne. Warto przypomnieć, że Bluepoint odpowiadało za dobrze przyjęty remake Demon's Souls na PlayStation 5. Choć produkcja zebrała wysokie oceny, część fanów krytykowała wybrane zmiany artystyczne, uznając je za zbyt daleko odbiegające od ducha oryginału. Niewykluczone, że FromSoftware nie chciało powtórki podobnej sytuacji przy jednym ze swoich najbardziej cenionych tytułów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.