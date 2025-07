FromSoftware ma powody do świętowania. Shadow of the Erdtree i Nightreign z kolejnymi kamieniami milowymi

Świetne wyniki sprzedaży nowej gry i DLC do Elden Ring.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Elden Ring: Nightreign otrzyma nową zawartość . Gracze mogą spodziewać się kolejnych bossów. Teraz twórcy ogłosili natomiast informacje związane ze sprzedażą zarówno Elden Ring: Nightreign, jak i DLC do Elden Ring.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree i Elden Ring: Nightreign z wynikami sprzedaży

Wydawca Bandai Namco oraz deweloper FromSoftware ogłosili kolejne kamienie milowe w sprzedaży swoich tytułów. Elden Ring Nightreign osiągnął łączną sprzedaż i wysyłki cyfrowe przekraczające pięć milionów jednostek na całym świecie. Już w ciągu pierwszej doby od uruchomienia, gra zdołała przekroczyć dwa miliony sprzedanych egzemplarzy.

Nie mniej imponujące wyniki odnotowuje rozszerzenie do Elden Ring. Shadow of the Erdtree przekroczył już barierę 10 milionów sprzedanych sztuk. Dodatek odnotował bardzo silny start, osiągając pięć milionów sprzedanych egzemplarzy w zaledwie trzy dni od debiutu.

ELDEN RING NIGHTREIGN to niezależna przygoda w uniwersum ELDEN RING, którą stworzono z myślą o nowych wrażeniach dla graczy poprzez zmianę głównych mechanik gry. – brzmi opis Elden Ring: Nightreign.