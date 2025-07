Elden Ring: Nightreign z nową zawartością już niedługo. FromSoftware zapowiedziało kolejną łatkę

FromSoftware zapowiada następną aktualizację do Elden Ring: Nightreign. Już 31 lipca gra otrzyma czterech nowych Everdark Sovereigns, czyli potężniejszych wersji Nightlords, które mają stanowić wyzwanie nawet dla najbardziej doświadczonych graczy.

Elden Ring: Nightreign – nowi bossowie już za 2 tygodnie

Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast oraz Fissure in the Fog to kolejne wzmocnione wersje wrogów, którzy pojawiają się rotacyjnie co tydzień w Elden Ring: Nightreign. Każdy z nich ma nowe ataki, większe obrażenia i unikalne mechaniki. Za ich pokonanie gracze otrzymują Sovereign Sigils – walutę służącą do zakupu rzadkich Reliktów.

