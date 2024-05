Freya Allan cieszy się z końca Wiedźmina na 5. sezonie. Aktorka odetchnęła z ulgą

Wiedźmin z pewnością wiele mi dał, choćby pod względem tego, że była to dla mnie szkoła aktorska, dzięki której zyskałam pewność siebie. Nabyłam wiele nowych umiejętności, wykonywałam sceny kaskaderskie, a także umiem jeździć konno.

Ale byłam już psychicznie zmęczona. Początkowo wyzwaniem była myśl, że muszę zrobić jeszcze dwa sezony. To będzie koniec ogromnego rozdziału, na który jestem gotowa i podekscytowana. Ale kiedy już to się zakończy, będę zszokowana, jak bardzo będzie to dla mnie trudne.