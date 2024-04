Koniec Wiedźmina od Netflixa. Piąty sezon będzie oficjalnie ostatnim

Doniesienia o nadchodzącym finale Wiedźmina pojawiły się jeszcze w ubiegłym roku. Wtedy serwis Redanian Intelligence przekazał, że Netflix planuje nakręcić ostatni sezon zaraz po zrealizowaniu czwartego, aby widzowie nie musieli długo czekać na nowe odcinki. Platforma przyznała, że piąty sezon będzie kręcony równolegle z czwartym, aby oba sezony pojawiły się na Netflixie jak najszybciej.

Twórcy obiecują, że piąty sezon zapewni “epickie i satysfakcjonujące zakończenie”. Ostatnie sezony będą musiały zekranizować aż trzy powieści napisane przez Andrzeja Sapkowskiego, czyli Chrzest ognia, Wieżę Jaskółki i Pani Jeziora. Nie obędzie się więc bez kolejnych fabularnych zmian względem oryginalnej historii.

Z wielką dumą rozpoczynamy zdjęcia do przedostatniego sezonu Wiedźmina z gwiazdorską obsadą, w tym kilkoma ekscytującymi nowymi bohaterami, na czele z Liamem Hemsworthem w roli Geralta z Rivii. Jesteśmy podekscytowani możliwością doprowadzenia książek Andrzeja Sapkowskiego do epickiego i satysfakcjonującego zakończenia. To nie byłby nasz serial, gdybyśmy nie wysunęli naszej rodziny bohaterów do granic możliwości – bądźcie czujni, aby zobaczyć, jak zakończy się ta historia – powiedziała twórczyni i showrunnerka Lauren Schmidt Hissrich