Wiedźmin z pierwszymi zdjęciami z planu 4. sezonu. Pokazano nowy kostium Geralta

Do sieci trafiły pierwsze ujęcia z planu nowych odcinków Wiedźmina od Netflixa, które pokazują kostium Geralta, w którego wcieli się Liam Hemsworth.

Prace na planie czwartego sezonu Wiedźmina już się rozpoczęły. Jak wiemy z wcześniejszej oficjalnej zapowiedzi od Netflixa, serial Wiedźmin zakończy się na piątym sezonie. Liam Hemsworth będzie więc miał niewiele czasu, aby przekonać do siebie widzów. Twórcy chcą zaznaczyć, że w roli Geralta zobaczymy nowego aktora, dlatego nie tylko wprowadzą do serialu dwie postacie, których zadaniem będzie wytłumaczenie, dlaczego słynny łowca potworów wygląda inaczej, ale również podkreślą to nowym kostiumem bohatera.

Wiedźmin – pierwsze zdjęcia z planu 4. sezonu

Już wcześniej Redanian Intelligence ujawniło, że Geralt i Ciri otrzymają nowe stroje, które będą inspirowane Wiedźminem 3: Dzikim Gonem od CD Projekt RED. Teraz serwis udostępnił pierwsze zdjęcia z planu, na których możemy zobaczyć Joela Adriana, dublera Liama Hemswortha, który pojawia się na poniższych fotografiach w charakteryzacji i pełnym stroju łowcy potworów.