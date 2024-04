Kolejny spin-off Wiedźmina z problemami. Będzie powtórka z Wiedźmina: Rodowodu krwi?

Redanian Intelligence otrzymało informację, że część materiału nakręconego na potrzeby Szczurów prawdopodobnie trafi do czwartego sezonu Wiedźmina, do którego prace na planie już wkrótce się rozpoczną. Zostaną one przedstawione w formie retrospekcji, co zbiega się z tym, co powiedział dyrektor obsady serialu przed rokiem.

Niedawno miałem naprawdę cudowną okazję uczestniczyć przy bardzo wyjątkowym – prawie samodzielnym – odcinku czwartego sezonu Wiedźmina, który odkrywa zupełnie nową grupę ludzi. Znaleźliśmy chłopca o imieniu Connor Crawford i mogliśmy umieścić go w tej grupie dzieci w Wiedźminie. Cała grupa jest bardzo ekscytująca pod względem talentu: Christelle Elwin, Juliette Alexandra, Ben Radcliffe. Bohaterów poznajesz w sezonie trzecim, a w sezonie czwartym otrzymują swój własny wątek.

Jeszcze wtedy Netflix planował, że wspomniany „prawie samodzielny” odcinek czwartego sezonu i prequel o Szczurach to dwa zupełnie odrębne projekty, które nie miały być ze sobą powiązane. Teraz okazuje się, że od początku sprawa wyglądała inaczej i już wtedy planowano, że materiał ze spin-offu będzie wykorzystany w nowych odcinkach Wiedźmina.