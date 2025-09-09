Francis Ford Coppola w ostatniej chwili odwołuje premierę Megalopolis na VOD. Powód? Film ma ponownie trafić do kin

A byliśmy tak blisko.

Nadzieje fanów na rychłą premierę Megalopolis w serwisach VOD okazały się płonne. W zeszłym tygodniu pojawiła się zapowiedź wyczekiwanej cyfrowej dystrybucji filmu Francisa Forda Coppoli. Jak się okazuje, strona jednak zniknęła, a produkcja wciąż pozostaje niedostępna. Megalopolis – premiera VOD została odwołana Według doniesień, Francis Ford Coppola w ostatniej chwili odwołał premierę online. Powód? Reżyser ma w planach zupełnie nową, jeszcze „dziwniejszą” wersję swojego dzieła, która trafi do kin już pod koniec roku, prawdopodobnie w okresie świątecznym. Co pokrywa się z wcześniejszymi doniesieniami.

To nie pierwszy raz, gdy Coppola blokuje dystrybucję cyfrową Megalopolis. Już w maju ogłoszono, że film zostanie wycofany z VOD i nie pojawi się w USA i innych krajach w rozdzielczości 4K. Decyzja była podyktowana osobistym przekonaniem reżysera, że jego wizja nie powinna być sprowadzona do ekranu telewizora. – “Chce, żeby film był wyświetlany w kinach, tak jak było to zamierzone” – zdradził wtedy jeden z informatorów The Hollywood Reporter.

Zamiast cyfrowej dystrybucji, Coppola latem ruszył w trasę po sześciu miastach z pokazami Megalopolis i osobistymi spotkaniami z widzami. Teraz wygląda na to, że artysta zamierza nadać swojemu projektowi jeszcze bardziej wyjątkowy charakter – i uczynić z niego świąteczną tradycję. Sam Coppola przyznał już wcześniej, że chciałby, aby Megalopolis oglądano co roku w grudniu, podobnie jak klasyczne To wspaniałe życie Franka Capry. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ta tradycja może rozpocząć się już w tym roku. Czy ten niedoceniony i głośny film trafi ponownie do kin? Decyzja wydaje się być kontrowersyjna, choć niewątpliwie wpisuje się w konsekwentnie budowaną aurę wokół filmu, jako filmu mającego wyprzedzać swoje czasy. Przeczytaj recenzję filmu Megalopolis

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





