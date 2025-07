Megalopolis wróci. Coppola przemontuje film i... zrobi go jeszcze dziwniejszym

Jeśli bycie twórcą oznacza niezłomność i odporność na krytykę, to tak – Francis Ford Coppola jest wielkim artystą. On wciąż wierzy w Megalopolis.

Francis Ford Coppola nie powiedział ostatniego słowa. Choć jego futurystyczna epopeja Megalopolis miała już swoją głośną – i mocno kontrowersyjną – premierę, 85-letni reżyser Ojca chrzestnego i Czasu apokalipsy ogłosił, że planuje przemontować film i dodać nowe sceny, które uczynią go jeszcze bardziej surrealistycznym. Co wy na to?

Megalopolis – osobliwa klęska, czy niedocenione arcydzieło?

W oryginalnej wersji z maja 2025 roku Megalopolis trwał 138 minut, trafił do kin dzięki Lionsgate i... szybko z nich zniknął, zaliczając bolesny upadek. Po mizernym wyniku w box office (7 milionów dolarów), studio oddało prawa Coppoli, a ten odmówił podpisania jakichkolwiek umów streamingowych. Film nie trafił na VOD, nie ma go na Blu-rayu, nie można go nawet wypożyczyć online. Przez chwilę wydawało się, że Megalopolis przejdzie do historii jako jedna z najbardziej osobliwych porażek wielkiego twórcy.