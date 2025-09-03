Wielka porażka science fiction wreszcie trafi na VOD. Rok po swojej kinowej premierze

Megalopolis to jedna z największych porażek w historii kina. Film zarobiła na całym świecie zaledwie 14,3 miliona dolarów. Wszystko to przy budżecie wynoszącym około 130 mln dolarów, którą to kwotę w zdecydowanej większości pokrył Francis Ford Coppola z własnej kieszeni. Jeszcze pod koniec sierpnia reżyser zapowiedział, że produkcja science fiction ponownie trafi do kin w nowej, rozszerzonej wersji. Okazuje się, że nie będzie to jedyna możliwość obejrzenia filmu. Po roku od swojej kinowej premiery Megalopolis trafi również do serwisów VOD.

Megalopolis – data premiery na VOD

Od jutra widzowie będą mogli obejrzeć to ambitne dzieło w domowym zaciszu, co stanowi przełom w podejściu legendarnego reżysera do dystrybucji swojego najnowszego projektu. Droga, jaką przeszło Megalopolis, jest pełna nieoczekiwanych zwrotów. Na początku tego roku film przyciągał uwagę nie tylko swoją śmiałą narracją i wizualnym rozmachem, ale także zdecydowanym stanowiskiem Coppoli, który kategorycznie sprzeciwiał się oglądaniu go poza salami kinowymi. W maju pojawiły się informacje, że obraz zostanie wycofany ze wszystkich platform VOD, a w Ameryce Północnej nie doczeka się wydania w formacie 4K na nośnikach fizycznych. Decyzja ta, jak donosiły źródła branżowe, wynikała z osobistego przekonania reżysera, że pełnię wrażeń płynących z Megalopolis można doświadczyć jedynie w kinie.