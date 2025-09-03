Wielka porażka science fiction wreszcie trafi na VOD. Rok po swojej kinowej premierze

Najwyraźniej twórcy wreszcie chcą odzyskać część kosztów, które stracili na tej produkcji.
Megalopolis to jedna z największych porażek w historii kina. Film zarobiła na całym świecie zaledwie 14,3 miliona dolarów. Wszystko to przy budżecie wynoszącym około 130 mln dolarów, którą to kwotę w zdecydowanej większości pokrył Francis Ford Coppola z własnej kieszeni. Jeszcze pod koniec sierpnia reżyser zapowiedział, że produkcja science fiction ponownie trafi do kin w nowej, rozszerzonej wersji. Okazuje się, że nie będzie to jedyna możliwość obejrzenia filmu. Po roku od swojej kinowej premiery Megalopolis trafi również do serwisów VOD.
Megalopolis – data premiery na VOD
Od jutra widzowie będą mogli obejrzeć to ambitne dzieło w domowym zaciszu, co stanowi przełom w podejściu legendarnego reżysera do dystrybucji swojego najnowszego projektu. Droga, jaką przeszło Megalopolis, jest pełna nieoczekiwanych zwrotów. Na początku tego roku film przyciągał uwagę nie tylko swoją śmiałą narracją i wizualnym rozmachem, ale także zdecydowanym stanowiskiem Coppoli, który kategorycznie sprzeciwiał się oglądaniu go poza salami kinowymi. W maju pojawiły się informacje, że obraz zostanie wycofany ze wszystkich platform VOD, a w Ameryce Północnej nie doczeka się wydania w formacie 4K na nośnikach fizycznych. Decyzja ta, jak donosiły źródła branżowe, wynikała z osobistego przekonania reżysera, że pełnię wrażeń płynących z Megalopolis można doświadczyć jedynie w kinie.
Zamiast klasycznej premiery na nośnikach cyfrowych, Coppola zdecydował się na nietypową trasę promocyjną. Latem tego roku film zaprezentowano w wybranych kinach podczas tournée po sześciu miastach, a każde z pokazów wieńczyły spontaniczne sesje pytań i odpowiedzi z udziałem samego reżysera. Te wydarzenia podkreślały jego zaangażowanie w tradycyjny odbiór kinowy, wzmacniając wizerunek twórcy, który przedkłada artystyczną wizję nad komercyjne udogodnienia.
Ogłoszenie cyfrowej premiery stanowi jednak radykalną zmianę w podejściu Coppoli. Choć przyczyny tej decyzji pozostają przedmiotem spekulacji, niektórzy wskazują na trudności związane z utrzymaniem kinowej dystrybucji w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku rozrywki. Inni sugerują, że reżyser mógł uznać, że cyfrowe wydanie pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców, którzy nie mieli możliwości zobaczenia filmu w kinach.
Premiera na platformach cyfrowych otwiera nowy rozdział w burzliwej historii Megalopolis” Film, który porusza odważne tematy społeczne i filozoficzne, wzbudził skrajne emocje, ale niezmiennie pozostaje fascynującym dodatkiem do bogatej kariery Coppoli. Udostępnienie go na streamingu umożliwia widzom na całym świecie bliższe zapoznanie się z wizją reżysera, niezależnie od tego, czy oglądają go na ekranie telewizora, czy na urządzeniach mobilnych.
Niestety nie wiadomo, czy już jutro, czyli 4 września Megalopolis zadebiutuje na VOD na całym świecie, czy tylko w Ameryce. Warto przypomnieć, że film dostępny jest w polskich serwisach streamingowych już od stycznia bieżącego roku.
