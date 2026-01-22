Forza Horizon 6 na efektownej rozgrywce. Długi gameplay, masa szczegółów i data premiery

Microsoft ma szczęście, że postawiło na Playground Games.

Forza Horizon 6 została oficjalnie zapowiedziane podczas Tokyo Game Show 2025, a teraz zgodnie z zapowiedziami, gra Playground Games doczekała się prezentacji na Xbox Developer_Direct 2026. Microsoft przygotował nowy zwiastun, a także fragmenty rozgrywki z oczekiwanej gry wyścigowej. Produkcja prezentuje się wyśmienicie, szczególnie dla fanów japońskich klimatów, którzy będą mieli okazję ścigać się po wąskich uliczkach Tokio i okolic. Nie zabraknie również słynnej góry Fudżi, a także innych znanych miejsc. Poniżej zobaczycie wszystkie nowe materiały z Forza Horizon 6. Forza Horizon 6 – pierwszy gameplay, data premiery i wersje gry Najważniejszą zmianą w Forza Horizon 6 jest nie tylko nowa lokacja, ale także sposób prowadzenia gracza. Tym razem nie zaczynamy jako zawodowy kierowca, lecz jako turysta z marzeniem o udziale w Horizon Festival w Japonii. To świeże otwarcie ma trafić nie tylko do fanów motoryzacji, lecz także do graczy, którzy cenią eksplorację i poczucie przygody.

Za wizję odpowiada Design Director Torben Ellert, który podkreśla, że szósta odsłona została zaprojektowana wokół idei wolności odkrywania. Japonia nie jest tu wierną kopią rzeczywistości, lecz skondensowaną, stylizowaną interpretacją, nastawioną na tempo i zabawę charakterystyczną dla serii Horizon. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, że wielu z nas kocha pomysł wyjazdu w miejsce, którego jeszcze nie zna. Do miejsca, które chce odkrywać. Masz motywację, by polecieć do Japonii na Horizon Festival, ale jedziesz tam tylko jako fan z marzeniem, by kiedyś w nim uczestniczyć. Mapa Forza Horizon 6 została podzielona na dzielnice. Na obrzeżach Tokio znajdziemy spokojne przedmieścia z wąskimi uliczkami i gęstą zabudową. Dalej czekają industrialne doki z ogromnymi dźwigami i kontenerowcami, a w centrum pulsujące życiem miasto z rozpoznawalnymi punktami orientacyjnymi. Wśród nich pojawiają się m.in. Shibuya Crossing, Ginko Avenue oraz Tokyo Tower. Całość została zaprojektowana tak, by zachować klimat Japonii, a jednocześnie umożliwić bardzo szybką, zręcznościową jazdę. Autentyczność nie polega na odtworzeniu każdego zakrętu. Chodzi o to, jakie wrażenie robi dane miejsce. Co czujesz, gdy wyjeżdżasz z autostrady, mijasz przedmieścia i nagle lądujesz w centrum miasta otoczony wieżowcami. Podróż do Japonii nie odbywa się w samotności. Graczowi towarzyszą Jordy, fan motorsportu, oraz Mei, doświadczona japońska tunerka. To właśnie ona wprowadza lokalną perspektywę, opartą także na konsultacjach kulturowych prowadzonych przez Kyoko Yamashitę. Podczas naszej podróży po Japonii zrozumieliśmy, jak ważne jest mieć kogoś, kto zna to miejsce od środka. Taka perspektywa jest niezbędna, gdy próbujesz oddać charakter przestrzeni. Klasyczny system progresji oparty na opaskach festiwalu powraca, ale towarzyszy mu pewna duża nowość. Collection Journal to cyfrowy dziennik inspirowany japońską tradycją kolekcjonowania stempli. Odkrywanie punktów orientacyjnych, robienie zdjęć murali czy zabytków przekłada się na realny postęp i rozwój postaci. To wizualny zapis twojej podróży. Kolekcja unikalnych doświadczeń, które przeżyłeś w Japonii.

Gracze nadal będą mogli odblokować osiem domów pełniących funkcję garaży i punktów szybkiej podróży. Największą nowością jest jednak The Estate, rozległy teren inspirowany zjawiskiem Akiya, czyli opuszczonych nieruchomości na japońskiej prowincji. To miejsce można dowolnie zabudowywać, tworząc własne trasy, kryjówki lub przestrzenie do spotkań. Opieka nad Akiya jest głęboko zakorzeniona w idei wspólnoty. Przywracasz do życia miejsce, które znów staje się ważne dla ludzi wokół. Forza Horizon 6 mocno akcentuje społeczny aspekt motoryzacji. Nowa funkcja Car Meets czerpie inspirację z legendarnych spotkań w Daikoku. W trzech stałych lokalizacjach gracze mogą spotykać się bez formalnych zasad, oglądać auta innych, pobierać malowania i nawet kupować kopie pojazdów, które wpadły im w oko. W dniu premiery do dyspozycji będzie około 550 samochodów. Wśród nich znalazły się dwa auta okładkowe, czyli 2025 GR GT Prototype oraz 2025 Toyota Land Cruiser. Projekt graficzny gry inspirowano kontrastami Japonii oraz tradycyjnym malarstwem sumi e, a twórcy współpracowali bezpośrednio z marką Toyota. GR GT Prototype jest dla nas wyjątkowy. To samochód, którym jeździsz w pierwszych minutach gry. Jest jak sen i obietnica tego, co możesz osiągnąć, jeśli na to zapracujesz. Dla mnie gry Horizon zawsze były o wolności. O pięknie, zabawie i wspólnocie. O możliwości jechania, dokąd chcesz, w pięknych maszynach i pięknym miejscu razem z przyjaciółmi – przyznał na koniec Torben Ellert. Na swoim pokazie Microsoft potwierdził również wcześniejsze przecieki dotyczące premiery gry i różnych edycji. Gra zadebiutuje już 19 maja w standardowej edycji na konsolach Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych, a także w Xbox Game Pass Ultimate. Wersja na PlayStation 5 zadebiutuje jeszcze w tym roku. Forza Horizon 6 oferowana będzie również w Edycji Premium, która zawiera pakiet VIP, przepustkę samochodową, przedmioty z pakietu powitalnego oraz zestaw samochodów Time Attack. Posiadacze wersji Premium zagrają w grę cztery dni wcześniej, czyli 15 maja. Edycja Premium zawierać będzie również popremierowe wsparcie dla gry, w tym dwa rozszerzenia i pakiet samochodów Italian Passion. Potwierdzono także, że w sklepie Microsoft do kupienia będzie również Premium Upgrade, które zapewni wszystkie wspominane dodatki z Premium w standardowym wydaniu gry. To dobra okazja, aby z tych wszystkich DLC i bonusów mogli skorzystać również gracze, którzy ograją Forza Horizon 6 w ramach Xbox Game Pass Ultimate.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.