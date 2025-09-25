Zaloguj się lub Zarejestruj

Forza Horizon 6 oficjalnie! Wiemy, gdzie twórcy zabiorą graczy tym razem

Patrycja Pietrowska
2025/09/25 10:43
1
0

W mediach społecznościowych pojawił się oficjalny teaser.

Pojawiły się świetne wieści dla oczekujących na kolejną odsłonę popularnej gry wyścigowej. Forza Horizon 6 otrzymała bowiem oficjalny teaser w mediach społecznościowych. Tym samym potwierdzono lokację, która wcześniej pojawiała się w ramach spekulacji.

Forza Horizon 4
Forza Horizon 4

Forza Horizon 6 z oficjalnym teaserem. Premiera w 2026 roku

Na oficjalnym Instagramie Forza Horizon pojawiła się krótka zajawka Forza Horizon 6. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia – gra zostanie osadzona w Japonii. Ponadto dowiedzieliśmy się, że tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku.

Warto przypomnieć, że już dziś startuje Tokyo Game Show 2025, w ramach którego potencjalnie możemy spodziewać się większej ilości szczegółów na temat Forza Horizon 6. Nie pozostaje zatem nic innego, jak oczekiwać na kolejne, dobre wieści ze strony twórców.

GramTV przedstawia:

Poprzednia odsłona serii, Forza Horizon 5, umiejscowiona była w Meksyku. Jeszcze wcześniejsza część pozwalała natomiast ścigać się w Wielkiej Brytanii. Teraz twórcy zaproszą graczy do Japonii.

Wczytywanie ramki mediów.

Tagi:

News
zapowiedź
teaser
Forza Horizon
otwarty świat
gry wyścigowe
Xbox Game Studios
Forza Horizon 6
zapowiedź gry
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
fenr1r
Gramowicz
Dzisiaj 10:47

Dobrze, bo lokacja FH5 jest nudna. Japonia będzie dużo ciekawsza.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112