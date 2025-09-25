Forza Horizon 6 oficjalnie! Wiemy, gdzie twórcy zabiorą graczy tym razem

Pojawiły się świetne wieści dla oczekujących na kolejną odsłonę popularnej gry wyścigowej. Forza Horizon 6 otrzymała bowiem oficjalny teaser w mediach społecznościowych. Tym samym potwierdzono lokację, która wcześniej pojawiała się w ramach spekulacji.

Forza Horizon 6 z oficjalnym teaserem. Premiera w 2026 roku

Na oficjalnym Instagramie Forza Horizon pojawiła się krótka zajawka Forza Horizon 6. Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia – gra zostanie osadzona w Japonii. Ponadto dowiedzieliśmy się, że tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku.