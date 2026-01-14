Forza Horizon 6 nadjeżdża. Wyciekła data premiery ścigałki i szczegóły bonusów do zamówień przedpremierowych

Szykuje się szybki debiut nowej gry Microsoftu.

Do sieci trafiły nieoficjalne informacje sugerujące konkretną datę premiery Forza Horizon 6. Według doniesień data miała na moment pojawić się bezpośrednio w Forza Horizon 5, gdzie gracze zobaczyli komunikat zachęcający do zamówienia przedpremierowego kolejnej odsłony serii. Najwyraźniej był to błąd, który ujawnił kluczowe informacje o szykowanym debiucie gry. Forza Horizon 6 – wyciekła data premiery i szczegóły bonusów do zamówień przedpremierowych Z przekazanych informacji wynika, że premiera miałaby odbyć się już 19 maja 2026 roku. Jednocześnie wspomniano o wcześniejszym dostępie dla posiadaczy edycji Premium, którzy mogliby rozpocząć zabawę na cztery dni wcześniej, czyli od 15 maja. Taki model dystrybucji dobrze wpisuje się w dotychczasową strategię marki Forza Horizon, co sprawia, że przeciek jest traktowany przez część społeczności jako prawdziwy.

W komunikacie pojawiła się także informacja o bonusie za zamówienia przedpremierowe. Gracze mieliby otrzymać specjalnie przygotowane Ferrari J50 w wersji z unikalnym tuningiem. Ujawniono również zawartość edycji Premium oraz pakietu Premium Upgrade. Wśród dodatków wymieniono między innymi VIP Membership, Welcome Pack, Car Pass oraz tematyczne zestawy samochodów, takie jak Time Attack Car Pack, czy Italian Passion Car Pack, który miałby zadebiutować już po premierze. Planowane są także dwie duże dodatki, co potwierdza długofalowe wsparcie tytułu. Wczytywanie ramki mediów.

Przypomnijmy, że Forza Horizon 6 zostało oficjalnie zapowiedziane podczas Tokyo Game Show 2025. Najnowsza odsłona przenosi festiwal Horizon do Japonii, oferując otwarty świat łączący gęstą zabudowę miejską z rozległymi terenami wiejskimi. Na liście potwierdzonych lokacji znalazły się między innymi Tokio, okolice góry Fudżi oraz kręte górskie drogi Hokkaido. Twórcy wyraźnie stawiają na motoryzacyjną kulturę Kraju Kwitnącej Wiśni, od szybkich ulicznych wyścigów po techniczny drifting. Gra powstaje w studiu Playground Games z wykorzystaniem najnowszej wersji silnika ForzaTech. Deweloperzy zapowiadają największą i najbardziej szczegółową mapę w historii serii. Premiera planowana jest na Xbox Series X/S oraz PC, zarówno na Steamie, jak i w Microsoft Store. Tytuł od dnia debiutu ma trafić również do Xbox Game Pass. Wcześniej Microsoft zapowiedział, że już 22 stycznia odbędzie się duża prezentacja gry podczas Xbox Developer Direct. Na imprezie oprócz Forzy Horizon 6 zobaczymy również Fable’a oraz Beast of Reincarnation.

