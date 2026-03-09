Kierowcy F1 krytykują nowe przepisy na sezon 2026: "Czekamy, aż wydarzy się coś bardzo złego”

Choć początek Grand Prix Australii przyniósł emocjonujący pojedynek między zwycięzcą wyścigu George Russellem, a kierowcą Ferrari Charlesem Leclerciem, wielu zawodników po zakończeniu rywalizacji wyraziło poważne obawy dotyczące sposobu działania nowych bolidów. Kierowca McLaren Formula 1 Team, Lando Norris, który w Melbourne zajął dopiero piąte miejsce, ponownie skrytykował nowe przepisy, wskazując przede wszystkim na problem zarządzania energią w nowych jednostkach napędowych:

Najmocniejsze słowa padły ze strony Lando Norrisa, który nazwał obecne ściganie sztucznym i ostrzegł, że może dojść do poważnego wypadku. Nowe regulacje techniczne, obejmujące zarówno konstrukcję samochodów, jak i jednostki napędowe, miały poprawić widowiskowość wyścigów po kilku sezonach krytykowanych za procesyjny charakter rywalizacji. Okazuje się, że zmiany powodują niebezpieczne sytuacje.

Jest nawet gorzej. To po prostu nie jest tak przyjemne jak w zeszłym roku. To chaos. Mam wrażenie, że czekamy na duży wypadek. Jedziemy i tak naprawdę tylko czekamy, aż coś pójdzie bardzo źle.

Brytyjczyk podkreślił, że różnice prędkości między samochodami mogą w pewnych momentach sięgać nawet 30-50 km/h, co jego zdaniem znacząco zwiększa ryzyko groźnych kolizji:

Kiedy ktoś uderzy przy takiej różnicy prędkości, samochód może dosłownie polecieć w powietrze i wpaść w bariery. To naprawdę przerażająca perspektywa.

Norris uważa również, że duża część wyprzedzania wynika nie z walki na torze, lecz z pracy systemów zarządzania energią:

To wszystko jest bardzo sztuczne. Czasami po prostu nagle wyprzedza cię pięć samochodów i nie możesz nic zrobić.

Podczas konferencji prasowej po wyścigu zwycięzca rywalizacji, George Russell z Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, zasugerował jednak, że opinia Norrisa mogłaby być inna, gdyby kierowca McLarena był bardziej konkurencyjny w wyścigu. Do krytyki dołączył również mistrz świata Max Verstappen z Red Bull Racing, który mimo imponującego awansu z 20 miejsca na starcie na szóstą pozycję na mecie nie ukrywał frustracji: