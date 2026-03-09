Zaloguj się lub Zarejestruj

Kierowcy F1 krytykują nowe przepisy na sezon 2026: "Czekamy, aż wydarzy się coś bardzo złego”

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/09 13:00
0
0

Czołowi kierowcy Formuły 1 ostro skrytykowali nowe przepisy techniczne po pierwszym wyścigu sezonu.

Najmocniejsze słowa padły ze strony Lando Norrisa, który nazwał obecne ściganie sztucznym i ostrzegł, że może dojść do poważnego wypadku. Nowe regulacje techniczne, obejmujące zarówno konstrukcję samochodów, jak i jednostki napędowe, miały poprawić widowiskowość wyścigów po kilku sezonach krytykowanych za procesyjny charakter rywalizacji. Okazuje się, że zmiany powodują niebezpieczne sytuacje.

F1 2026 – Gran Prix Australii
F1 2026 – Gran Prix Australii

Zawodnicy krytykują nowe przepisy

Choć początek Grand Prix Australii przyniósł emocjonujący pojedynek między zwycięzcą wyścigu George Russellem, a kierowcą Ferrari Charlesem Leclerciem, wielu zawodników po zakończeniu rywalizacji wyraziło poważne obawy dotyczące sposobu działania nowych bolidów. Kierowca McLaren Formula 1 Team, Lando Norris, który w Melbourne zajął dopiero piąte miejsce, ponownie skrytykował nowe przepisy, wskazując przede wszystkim na problem zarządzania energią w nowych jednostkach napędowych:

Jest nawet gorzej. To po prostu nie jest tak przyjemne jak w zeszłym roku. To chaos. Mam wrażenie, że czekamy na duży wypadek. Jedziemy i tak naprawdę tylko czekamy, aż coś pójdzie bardzo źle.

Brytyjczyk podkreślił, że różnice prędkości między samochodami mogą w pewnych momentach sięgać nawet 30-50 km/h, co jego zdaniem znacząco zwiększa ryzyko groźnych kolizji:

Kiedy ktoś uderzy przy takiej różnicy prędkości, samochód może dosłownie polecieć w powietrze i wpaść w bariery. To naprawdę przerażająca perspektywa.

Norris uważa również, że duża część wyprzedzania wynika nie z walki na torze, lecz z pracy systemów zarządzania energią:

To wszystko jest bardzo sztuczne. Czasami po prostu nagle wyprzedza cię pięć samochodów i nie możesz nic zrobić.

Podczas konferencji prasowej po wyścigu zwycięzca rywalizacji, George Russell z Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, zasugerował jednak, że opinia Norrisa mogłaby być inna, gdyby kierowca McLarena był bardziej konkurencyjny w wyścigu. Do krytyki dołączył również mistrz świata Max Verstappen z Red Bull Racing, który mimo imponującego awansu z 20 miejsca na starcie na szóstą pozycję na mecie nie ukrywał frustracji:

Chaos. Szczerze mówiąc, trudno mi nawet znaleźć odpowiednie słowa. Chciałbym, żeby skupiono się na przepisach. Kocham ten sport i zależy mi na ściganiu, ale chciałbym, żeby było lepsze niż teraz.

GramTV przedstawia:

Podobne zdanie wyraził jego zespołowy partner Isack Hadjar:

Nie widzę w jaki sposób takie ściganie jest dobre. Samochody wyprzedzają się wszędzie, ale nie wygląda to jak krok naprzód.

Krytycznie o nowych przepisach wypowiedział się również Sergio Perez z zespołu Cadillac F1 Team, który powrócił do rywalizacji po rocznej przerwie w sezonie 2025 i w Australii zajął 16 miejsce:

To zupełnie inna Formuła 1 niż ta, do której byłem przyzwyczajony. Jeśli chodzi o ściganie, jest zdecydowanie mniej frajdy.

Pierwszy weekend sezonu pokazał więc, że nowe przepisy, które miały poprawić widowisko, już na starcie wzbudzają ogromne kontrowersje wśród samych kierowców. Czy sytuacja ulegnie zmianie w trakcie sezonu?

Źródło:https://www.crash.net/f1/news/1091047/1/f1-drivers-slam-2026-racing-were-waiting-it-go-horribly-wrong

Tagi:

News
wyścigi
samochody
F1
mistrzostwa świata
Formuła 1
sport
motoryzacja
Wyścigowe
przepisy
krytyka
Motorsport
wyścigi samochodowe
zawodnicy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112