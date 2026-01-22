Już dziś pokaz od Xboxa. Fable, Forza Horizon i soulslike od twórców Pokémonów

Jeszcze w styczniu Microsoft zafunduje nam pierwszym w tym roku pokaz. Główną część wydarzenia stanowić będą trzy nadchodzące produkcje, na które amerykańskie studio mocno liczy.

Oto więc przed nami Xbox Developer Direct. I słowo “developer” nie jest tu przypadkowe, bo to właśnie pracownicy poszczególnych studiów mają nam pokazać swoje produkcje. Xbox Developer Direct pokaże nam trzy nadchodzące produkcje Szczególnie dużo do pokazania ma Playground Games. Studio Trevora Williamsa zaprezentuje nam z bliska m.in. Forza Horizon 6. Najnowsza odsłona popularnego cyklu gier wyścigowych po krótkim powrocie do korzeni w postaci Forza Motorsport z 2023 roku powraca do bardziej arcade’owej formuły zabawy. Premiera prawdopodobnie w połowie maja tego roku, chociaż na razie znamy ją jedynie z nieoficjalnych doniesień

Niemniej to nie koniec, bo na Xbox Developer Direct zobaczymy też nowe Fable. Będzie to pierwsza pełnoprawna część serii, nad którą nie będzie pracował jej ojciec, Peter Molyneux. Jednocześnie będzie to też ogromny sprawdzian dla Playground Games, które przecież dotychczas tworzyło jedynie kolejne Forzy. Jak więc tę zmianę przyjmą fani przygód ze świata Albionu? Ci mogą być mocno wyposzczeni, bo w związku z anulowaniem Fable Legends na nową odsłonę czekają od 2012 roku.

Ciekawie powinno być też podczas prezentacji Beast of Reincarnation. Mowa tutaj o produkcji, za którą stoi kojarzone głównie z tworzenia kolejnych części Pokémonów Game Freak. Niemniej BoR ze słodkimi stworkami nie będzie miało nic wspólnego. Studio postanowiło bowiem pójść w kierunku RPG akcji, fundując nam tytuł reprezentujący szeroko pojętą grupę soulslike’ów. Dla Game Freak będzie to pierwsza próba stworzenia własnej gry AAA niezwiązanej z uniwersum Pokémonów. Xbox Developer Direct odbędzie się 22 stycznia. Cały pokaz rozpocznie się o godzinie 19:00 polskiego czasu. Sam stream z wydarzenia znajdziecie poniżej:

