EA wyłącza kolejną grę. Gracze mają czas tylko do 20 marca

Popularna produkcja zniknie całkowicie – bez trybu offline.
Electronic Arts przygotowuje się do zamknięcia kolejnej ze swoich gier. Tym razem padło na Real Racing 3, czyli popularną mobilną produkcję wyścigową, która była dostępna na smartfonach od ponad dekady. Serwery gry zostaną wyłączone 20 marca, a po tej dacie tytuł przestanie działać całkowicie.
EA zamyka Real Racing 3
Real Racing 3 zadebiutowało w 2013 roku i przez lata było jedną z najpopularniejszych mobilnych gier wyścigowych. Choć dziś nie cieszy się już taką popularnością jak kiedyś, wciąż ma oddaną społeczność graczy, którzy będą musieli pożegnać się z tytułem. W przeciwieństwie do niektórych gier sieciowych, które po zamknięciu serwerów pozwalają jeszcze na zabawę offline, w tym przypadku takiej opcji nie będzie. Po wyłączeniu infrastruktury Real Racing 3 stanie się całkowicie niegrywalne, dlatego gracze mają ostatnie dni, by wrócić do produkcji i wykorzystać zgromadzoną w niej walutę lub inne zasoby.
Co więcej, osoby które nigdy wcześniej nie zainstalowały gry, nie będą już miały takiej możliwości. Real Racing 3 zostało usunięte z App Store i Google Play już 18 grudnia, kilka miesięcy przed planowanym zamknięciem serwerów. Grę mogą ponownie pobrać jedynie ci użytkownicy, którzy mieli ją wcześniej w swojej bibliotece aplikacji.
To jednak dopiero początek dłuższej listy produkcji, których serwery EA planuje wyłączyć w 2026 roku. W nadchodzących miesiącach podobny los spotka m.in. Plants vs. Zombies: Garden Warfare (PS3), EA Sports FC Tactical, Madden NFL 23, a także wersję Apex Legends na Nintendo Switch. Pod koniec sierpnia zakończy się również wsparcie sieciowe dla NHL 22 i NHL 23.
Electronic Arts regularnie aktualizuje listę gier przeznaczonych do zamknięcia, dlatego niewykluczone, że w kolejnych miesiącach pojawią się na niej kolejne tytuły. Dla fanów starszych produkcji wydawcy oznacza to jedno – warto sprawdzić, czy ich ulubiona gra nie zbliża się do końca swojej drogi.
