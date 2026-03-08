EA wyłącza kolejną grę. Gracze mają czas tylko do 20 marca

Electronic Arts przygotowuje się do zamknięcia kolejnej ze swoich gier. Tym razem padło na Real Racing 3, czyli popularną mobilną produkcję wyścigową, która była dostępna na smartfonach od ponad dekady. Serwery gry zostaną wyłączone 20 marca, a po tej dacie tytuł przestanie działać całkowicie.

EA zamyka Real Racing 3

Real Racing 3 zadebiutowało w 2013 roku i przez lata było jedną z najpopularniejszych mobilnych gier wyścigowych. Choć dziś nie cieszy się już taką popularnością jak kiedyś, wciąż ma oddaną społeczność graczy, którzy będą musieli pożegnać się z tytułem. W przeciwieństwie do niektórych gier sieciowych, które po zamknięciu serwerów pozwalają jeszcze na zabawę offline, w tym przypadku takiej opcji nie będzie. Po wyłączeniu infrastruktury Real Racing 3 stanie się całkowicie niegrywalne, dlatego gracze mają ostatnie dni, by wrócić do produkcji i wykorzystać zgromadzoną w niej walutę lub inne zasoby.