Fani Xbox marzą o powrocie tych 10 kultowych gier. Czy wkrótce będą wstecznie kompatybilne?

Jakub Piwoński
2026/03/09 13:30
Sentyment do starszych gier wciąż jest bardzo silny, nawet w erze najnowszych technologii.

Pomimo ogromnej popularności nowych produkcji i wyczekiwania na kolejne hity, gracze wciąż chętnie reagują na wszelkie powroty do klasycznych tytułów – czy to w formie remake’ów, remasterów, czy po prostu możliwości uruchomienia starych gier na nowych konsolach. Takim przejawem jest właśnie kompatybilność wsteczna, która pozwala na granie w starsze produkcje na nowym sprzęcie.

The Simpsons: Hit & Run
The Simpsons: Hit & Run

10 najbardziej wyczekiwanych gier wstecznie kompatybilnych na Xbox

Dla wielu fanów możliwość wskrzeszenia ulubionych klasyków jest równie atrakcyjna co premiery nowych gier. Niedawno powstała inicjatywa Xbox Game Preservation, która stworzyła ranking najbardziej wyczekiwanych gier wstecznie kompatybilnych. W zestawieniu widać zarówno kultowe hity, jak i tytuły mniej oczywiste, które wciąż mają swoich wiernych fanów.

  • The Simpsons: Hit & Run
  • Silent Hill 4: The Room
  • Burnout 3: Takedown
  • Silent Hill 2
  • Jet Set Radio Future
  • Spider-Man: Web of Shadows
  • Sonic Heroes
  • Spider-Man: Shattered Dimensions
  • Spider-Man 2
  • Blur

Na liście zabrakło jednak niektórych kultowych tytułów, jak The Lord of The Rings: The Two Towers, Transformers: War for Cybertron, Need for Speed: Most Wanted z 2005 roku czy James Bond 007: Nightfire. Mimo to zestawienie pokazuje, że wielu graczy wciąż chciałoby mieć dostęp do klasyków na nowych konsolach.

Wsteczna kompatybilność pozwala na uruchamianie starszych gier na nowszym sprzęcie, dzięki czemu nie trzeba szukać starych konsol ani nośników. To także sposób, by klasyki wracały do życia i mogły trafić do nowych pokoleń graczy. Twórcy Xbox Game Preservation mają nadzieję, że w przyszłości program kompatybilności wstecznej zostanie wznowiony – ku zadowoleniu fanów.

Dajcie znać w komentarzu, w jakie klasyki Xbox chcielibyście zagrać ponownie.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2026/03/the-10-most-wanted-backwards-compatibility-games-according-to-xbox-game-preservation

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




