Fani Xbox marzą o powrocie tych 10 kultowych gier. Czy wkrótce będą wstecznie kompatybilne?

Sentyment do starszych gier wciąż jest bardzo silny, nawet w erze najnowszych technologii.

Pomimo ogromnej popularności nowych produkcji i wyczekiwania na kolejne hity, gracze wciąż chętnie reagują na wszelkie powroty do klasycznych tytułów – czy to w formie remake’ów, remasterów, czy po prostu możliwości uruchomienia starych gier na nowych konsolach. Takim przejawem jest właśnie kompatybilność wsteczna, która pozwala na granie w starsze produkcje na nowym sprzęcie.

10 najbardziej wyczekiwanych gier wstecznie kompatybilnych na Xbox

Dla wielu fanów możliwość wskrzeszenia ulubionych klasyków jest równie atrakcyjna co premiery nowych gier. Niedawno powstała inicjatywa Xbox Game Preservation, która stworzyła ranking najbardziej wyczekiwanych gier wstecznie kompatybilnych. W zestawieniu widać zarówno kultowe hity, jak i tytuły mniej oczywiste, które wciąż mają swoich wiernych fanów.