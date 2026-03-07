Najgorszy film 2026 roku za chwilę do obejrzenia na Amazon Prime Video. Platforma podała datę premiery

Ciężko będzie jakiejkolwiek innej tegorocznej produkcji osiągnąć gorszą ocenę od krytyków i widzów.

Niekwestionowanym numerem jeden wśród najgorszych filmów 2026 roku jest Melania, czyli dokumentalna produkcja od Amazonu. Film trafił do kin w Ameryce oraz innych wybranych krajach 30 stycznia tego roku i już po półtora miesiąca trafi na platformę Prime Video. Platforma potwierdziła, że produkcja o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych zadebiutuje w ofercie już 9 marca. Melania z datą premiery na Amazon Prime Video Melania zarobiła w amerykańskich kinach zaledwie 16,3 miliona dolarów oraz około 300 tysięcy dolarów na pozostałych rynkach. Film wzbudził kontrowersje nie tylko ze względu na swoją tematykę, ale również budżet związany z dystrybucją. Amazon zapłacił za prawa do produkcji, które przeznaczyło na ten cel aż 40 milionów dolarów. To sprawia, że projekt zalicza się do najdroższych dokumentów w historii kina.

Film nie został ciepło przyjęty przez widzów, ani nawet chłodno. Patrząc na oceny użytkowników na IMDb, można powiedzieć, że mamy do czynienia z prawdziwą epoką lodowcową. Melania może poszczycić się średnią notą na poziomie 1,4/10 z 60 tysięcy ocen. Równie źle wygląda to na Metacritic, gdzie ocena użytkowników to 1,5/10 oraz 5/100 od krytyków. Dokument Melania koncentruje się na wydarzeniach poprzedzających drugą inaugurację Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Twórcy filmu pokazują okres dwudziestu dni poprzedzających zaprzysiężenie, starając się przybliżyć kulisy przygotowań oraz codzienność pierwszej damy w tym wyjątkowym momencie politycznym.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Brett Ratner, dla którego jest to pierwszy pełnometrażowy projekt od czasu kontrowersji związanych z oskarżeniami o niewłaściwe zachowanie, które pojawiły się wobec niego kilka lat temu. Reżyser konsekwentnie zaprzeczał wszystkim zarzutom. Już wkrótce użytkownicy Amazon Prime Video będą mogli sami sprawdzić, czy Melania jest tak zła, jak wynika to z licznych opinii w sieci. Film będzie do obejrzenia na platformie od 9 marca.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.