Reanimal nie narzeka na brak zainteresowania. Wydawca chwali się sukcesem gry

Reanimal spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Tymczasem okazuje się, że najnowsze dzieło twórców Little Nightmares nie może również narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. W sieci pojawiła się bowiem oficjalna informacja na temat liczby użytkowników, którzy zdecydowali się zagrać w ostatnią produkcję Tarsier Studios.

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Reanimal zagrało już ponad milion osób. Warto jednak podkreślić, że wspomniany wynik nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy. Wszystko dlatego, że do zabawy w kooperacji z drugą osobą potrzebna jest tylko jednak kopia wspomnianej produkcji.