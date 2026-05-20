Reanimal nie narzeka na brak zainteresowania. Wydawca chwali się sukcesem gry

THQ Nordic ujawniło, ilu graczy sięgnęło po najnowszą produkcję twórców Little Nightmares.
Reanimal spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Tymczasem okazuje się, że najnowsze dzieło twórców Little Nightmares nie może również narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. W sieci pojawiła się bowiem oficjalna informacja na temat liczby użytkowników, którzy zdecydowali się zagrać w ostatnią produkcję Tarsier Studios.
Wiemy, ilu graczy zagrało w Reanimal
Zgodnie z przekazanymi informacjami w Reanimal zagrało już ponad milion osób. Warto jednak podkreślić, że wspomniany wynik nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy. Wszystko dlatego, że do zabawy w kooperacji z drugą osobą potrzebna jest tylko jednak kopia wspomnianej produkcji.
W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy - czytamy w opisie gry na Steam.