Zaloguj się lub Zarejestruj

Reanimal nie narzeka na brak zainteresowania. Wydawca chwali się sukcesem gry

Mikołaj Ciesielski
2026/05/20 17:15
1
0

THQ Nordic ujawniło, ilu graczy sięgnęło po najnowszą produkcję twórców Little Nightmares.

Reanimal spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów. Tymczasem okazuje się, że najnowsze dzieło twórców Little Nightmares nie może również narzekać na brak zainteresowania ze strony graczy. W sieci pojawiła się bowiem oficjalna informacja na temat liczby użytkowników, którzy zdecydowali się zagrać w ostatnią produkcję Tarsier Studios.

Reanimal
Reanimal

Wiemy, ilu graczy zagrało w Reanimal

Zgodnie z przekazanymi informacjami w Reanimal zagrało już ponad milion osób. Warto jednak podkreślić, że wspomniany wynik nie jest równoznaczny z liczbą sprzedanych egzemplarzy. Wszystko dlatego, że do zabawy w kooperacji z drugą osobą potrzebna jest tylko jednak kopia wspomnianej produkcji.

W tej grze kooperacyjnej z gatunku przygodowego horroru zagracie jako brat i siostra, którzy muszą przejść przez piekło, by uratować zaginionych przyjaciół. Eksplorując otoczenie pieszo i łódką, wykorzystajcie swoją inteligencję i współpracujcie, aby przeżyć i uciec z piekielnej wyspy oraz od prześladującej was mrocznej tajemnicy - czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Reanimal dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji Tarsier Studios, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Reanimal – Najlepsze Little Nightmares w historii.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://x.com/THQNordic/status/2057015661625253891

Tagi:

News
horror
THQ Nordic
kooperacja
wyniki
Tarsier Studios
liczba graczy
Reanimal
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
1
MisticGohan_MODED
Gramowicz
Dzisiaj 18:38

Spoko gierka tylko szkoda że taka krótka.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112