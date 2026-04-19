Płatny tryb Fortnite właśnie stał się darmowy. Fani długo na to czekali

Gdy pada nazwa Fortnite, wszyscy myślą raczej o produkcji battle royale. Czemu zresztą z uwagi na jej popularność trudno się dziwić.
Ale tak naprawdę marka ta to nie tylko battle royale. To również tryb survival, który właśnie stał się darmowy.
Fortnite udostępnia Ratowanie Świata za darmo
Co ciekawe, to właśnie Fortnite: Ratowanie Świata, czy też, jak kto woli, Fortnite: Save the World, ukazało się jako pierwsze. Ta płatna produkcja została wydana w formule wczesnego dostępu latem 2017, czyli na dwa miesiące przed Fortnite: Battle Royale. To ona miała być głównym trybem Fortnite’a i oparta była na rozgrywce survivalowej PvE. Gdy jednak eksplodowała popularność BR, Epic Games zrewidowało swoje plany. W efekcie, chociaż Ratowanie Świata pierwotnie miało ukazać się w pełnej wersji już w 2018 roku, to finalnie do premiery doszło dopiero 2 lata później, tj. w roku 2020. Początkowo, zależnie od wersji, tytuł kosztował, kilkaset złotych, z czasem jednak obniżono próg cenowy poniżej 100 zł. I tak aż do teraz, gdy produkcja przeszła na model free-to-play.
PRZYGOTUJ SIĘ NA RATOWANIE ŚWIATA. Odpieraj hordy potworów i odkrywaj rozległy świat gry, który można niszczyć. Buduj olbrzymie forty, twórz broń, znajduj łupy i awansuj na wyższe poziomy! Graj ze znajomymi lub dobierz się w drużynę z innymi dowódcami. Koordynuj budowanie i łącz zdolności w serie, aby czyścić trudniejsze strefy, a potem zgarnij łupy i ulepszenia! – mogliśmy wyczytać w marcowym komunikacie Epica.
Tym samym stało się coś, o co fani profili już od lat. Co ciekawe, zbiegło się to w czasie z premierą gry na konsoli Nintendo Switch 2. Jednocześnie ci, którzy wcześniej zdecydowali się zapłacić, otrzymają Superładowarki, Talony i Złoto w ramach uznania za swój wkład w społeczność. Jednocześnie zadebiutowała aktualizacja do Fortnite: Ratowanie Świata, która zmienia Homebase. Od teraz lokacja ta będzie w pełni eksplorowalną przestrzenią. Dodatkowo Epic zorganizował specjalne wydarzenie – crossover pomiędzy trybami Save the World a Battle Royale, który potrwa do 5 czerwca.
