Zaloguj się lub Zarejestruj

Płatny tryb Fortnite właśnie stał się darmowy. Fani długo na to czekali

Maciej Petryszyn
2026/04/19 21:30
0
0

Gdy pada nazwa Fortnite, wszyscy myślą raczej o produkcji battle royale. Czemu zresztą z uwagi na jej popularność trudno się dziwić.

Ale tak naprawdę marka ta to nie tylko battle royale. To również tryb survival, który właśnie stał się darmowy.

Fortnite: Ratowanie Świata
Fortnite udostępnia Ratowanie Świata za darmo

Co ciekawe, to właśnie Fortnite: Ratowanie Świata, czy też, jak kto woli, Fortnite: Save the World, ukazało się jako pierwsze. Ta płatna produkcja została wydana w formule wczesnego dostępu latem 2017, czyli na dwa miesiące przed Fortnite: Battle Royale. To ona miała być głównym trybem Fortnite’a i oparta była na rozgrywce survivalowej PvE. Gdy jednak eksplodowała popularność BR, Epic Games zrewidowało swoje plany. W efekcie, chociaż Ratowanie Świata pierwotnie miało ukazać się w pełnej wersji już w 2018 roku, to finalnie do premiery doszło dopiero 2 lata później, tj. w roku 2020. Początkowo, zależnie od wersji, tytuł kosztował, kilkaset złotych, z czasem jednak obniżono próg cenowy poniżej 100 zł. I tak aż do teraz, gdy produkcja przeszła na model free-to-play.

PRZYGOTUJ SIĘ NA RATOWANIE ŚWIATA. Odpieraj hordy potworów i odkrywaj rozległy świat gry, który można niszczyć. Buduj olbrzymie forty, twórz broń, znajduj łupy i awansuj na wyższe poziomy! Graj ze znajomymi lub dobierz się w drużynę z innymi dowódcami. Koordynuj budowanie i łącz zdolności w serie, aby czyścić trudniejsze strefy, a potem zgarnij łupy i ulepszenia! – mogliśmy wyczytać w marcowym komunikacie Epica.

GramTV przedstawia:

Tym samym stało się coś, o co fani profili już od lat. Co ciekawe, zbiegło się to w czasie z premierą gry na konsoli Nintendo Switch 2. Jednocześnie ci, którzy wcześniej zdecydowali się zapłacić, otrzymają Superładowarki, Talony i Złoto w ramach uznania za swój wkład w społeczność. Jednocześnie zadebiutowała aktualizacja do Fortnite: Ratowanie Świata, która zmienia Homebase. Od teraz lokacja ta będzie w pełni eksplorowalną przestrzenią. Dodatkowo Epic zorganizował specjalne wydarzenie – crossover pomiędzy trybami Save the World a Battle Royale, który potrwa do 5 czerwca.

Źródło:https://gamerant.com/fortnite-save-the-world-free/

Tagi:

News
Epic Games
F2P
Fortnite
Epic
free to play
bezpłatne
Fortnite: Save the World
Fortnite: Ratowanie świata
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112