Płatny tryb Fortnite właśnie stał się darmowy. Fani długo na to czekali

Ale tak naprawdę marka ta to nie tylko battle royale. To również tryb survival, który właśnie stał się darmowy.

Fortnite udostępnia Ratowanie Świata za darmo

Co ciekawe, to właśnie Fortnite: Ratowanie Świata, czy też, jak kto woli, Fortnite: Save the World, ukazało się jako pierwsze. Ta płatna produkcja została wydana w formule wczesnego dostępu latem 2017, czyli na dwa miesiące przed Fortnite: Battle Royale. To ona miała być głównym trybem Fortnite’a i oparta była na rozgrywce survivalowej PvE. Gdy jednak eksplodowała popularność BR, Epic Games zrewidowało swoje plany. W efekcie, chociaż Ratowanie Świata pierwotnie miało ukazać się w pełnej wersji już w 2018 roku, to finalnie do premiery doszło dopiero 2 lata później, tj. w roku 2020. Początkowo, zależnie od wersji, tytuł kosztował, kilkaset złotych, z czasem jednak obniżono próg cenowy poniżej 100 zł. I tak aż do teraz, gdy produkcja przeszła na model free-to-play.