Forza Horizon 6 radzi sobie na Steam wyśmienicie. Ponad 270 tysięcy graczy w piku i jest najlepiej sprzedającą się grą

Ostateczna premiera gry Forza Horizon 6 jest już za nami i mamy wgląd w pierwsze konkretne wyniki na platformie Steam.

Forza Horizon 6 zaliczyła gigantyczny sukces na platformie Steam. Produkcja studia Playground Games osiągnęła już ponad 270 tysięcy graczy jednocześnie i obecnie jest najlepiej sprzedającą się grą na całym Steamie. Forza Horizon 6 zalicza świetny debiut na Steam Już podczas premiery edycji Premium w ubiegłym tygodniu gra zanotowała imponujący wynik 181 775 aktywnych użytkowników jednocześnie. Co istotne, był to rezultat osiągnięty jeszcze przed oficjalną premierą pełnej wersji gry. Dostęp do wcześniejszego startu otrzymali wyłącznie gracze, którzy kupili droższą edycję Premium wycenioną na 519 złotych. Pakiet Premium oferował do czterech dni wcześniejszego dostępu, Car Pass oraz dostęp do dwóch przyszłych dodatków DLC i innych bonusów.

Prawdziwa eksplozja popularności nastąpiła jednak 19 maja, gdy zadebiutowała standardowa edycja gry. Według danych serwisu SteamDB Forza Horizon 6 osiągnęła szczyt na poziomie 273 148 graczy jednocześnie. To absolutnie rekordowy wynik dla całej serii. Dla porównania Forza Horizon 5 osiągnęła swoje maksimum cztery lata temu, notując 81 096 graczy jednocześnie na Steamie. Oznacza to, że nowa odsłona niemal trzykrotnie przebiła rekord poprzednika.

GramTV przedstawia:

Obecnie Forza Horizon 6 jest nie tylko najlepiej sprzedającą się grą na Steamie, ale również czwartą najczęściej ogrywaną produkcją na całej platformie. Wyżej znajdują się jedynie giganty pokroju PUBG: Battlegrounds, Dota 2 oraz Counter-Strike 2. Według serwisów śledzących statystyki Steama jest to także najwyższy wynik jednoczesnych graczy w historii gier wyścigowych dostępnych na platformie Valve. Warto podkreślić, że podane liczby dotyczą wyłącznie użytkowników Steama. Statystyki nie obejmują abonentów Xbox Game Pass, którzy prawdopodobnie stanowią bardzo dużą część społeczności graczy. Microsoft nie ujawnił jeszcze danych dotyczących liczby użytkowników na konsolach Xbox. Gra spotkała się również z bardzo pozytywnym przyjęciem recenzentów. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji Forza Horizon 6. Szefowa działu Xbox, Asha Sharma, pogratulowała zespołowi Playground Games sukcesu w mediach społecznościowych, podkreślając, że była to “największa premiera w historii serii”. Microsoft planuje dodatkowo premierę Forza Horizon 6 na konsoli PlayStation 5 jeszcze w tym roku, więc wyniki będą z pewnością znacznie lepsze.