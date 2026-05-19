Koniec wyłączności Epica na Lords of the Fallen 2. CI Games zakończyło umowę wydawniczą z branżowym gigantem

CI Games oficjalnie zakończyło umowę wydawniczą z Epic Games dotyczącą pecetowej wersji Lords of the Fallen 2. Oznacza to, że nadchodząca produkcja nie będzie już ekskluzywna dla Epic Games Store na komputerach osobistych.
Koniec wyłączności Epica na Lords of the Fallen 2
Informacja została ujawniona w poniedziałek w specjalnym liście skierowanym do inwestorów. CI Games potwierdziło, że umowa z Epic Games została rozwiązana 14 kwietnia 2026 roku. Firma podkreśliła jednak, że decyzja nie wpłynie na inne obszary współpracy pomiędzy obiema stronami. W oficjalnym komunikacie możemy przeczytać:
Ta zmiana nie wpłynie na trwającą współpracę stron w zakresie Unreal Engine, usług online Epic, usług kont Epic ani udziału spółki w ekosystemie Fortnite. Wszystkie te relacje będą kontynuowane i pozostaną regulowane odrębnymi umowami.
Oznacza to, że CI Games nadal będzie korzystać z technologii Unreal Engine oraz usług sieciowych Epic Games mimo zakończenia samej umowy wydawniczej. Spółka nie ujawniła jednak konkretnego powodu rozstania z Epic Games. Wyjaśniono jedynie, dlaczego informacja o rozwiązaniu umowy została podana do wiadomości publicznej dopiero po ponad miesiącu od podpisania dokumentów. W komunikacie przekazano:
Opóźnienie ujawnienia informacji poufnej opinii publicznej było uzasadnione możliwością naruszenia uzasadnionych interesów spółki w przypadku jej natychmiastowego ujawnienia.
Firma dodała również, że nie uważa, aby opóźnienie mogło wprowadzić opinię publiczną w błąd:
Umowa miała charakter warunkowy. Ponadto spółka zobowiązała się do nieujawniania jej zawarcia przed wejściem w życie.
Lords of the Fallen 2 nadal planowane jest na 2026 rok, choć dokładna data premiery pozostaje nieznana. Gra ma trafić na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Po zakończeniu współpracy z Epic Games wiele wskazuje na to, że komputerowa wersja gry pojawi się nie tylko w Epic Games Store, ale również na Steam, choć na razie nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone. Decyzja CI Games może okazać się istotna dla graczy pecetowych, ponieważ ekskluzywność dla pojedynczych platform sprzedażowych od lat pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów w branży gier komputerowych.
