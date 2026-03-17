Fortnite oficjalnie wraca na Google Play Store. Epic dopiął swego

Maciej Petryszyn
2026/03/17 19:15
Piekło zamarzło, zwierzęta zaczęły mówić ludzkim głosem, polska ochrona zdrowia przestała być niedofinansowana, a Fortnite wrócił do sklepu Play. Z tych czterech rzeczy tylko jedna już niedługo się wydarzy.

Jeżeli czekaliście, aż wasz Burek do was przemówi, to musimy was zmartwić. Chodzi tutaj bowiem o Fortnite’a.

Wielki powrót hitu od Epic Games po 6 latach przerwy

Oficjalnie konto hitowego battle royale’a od Epic Games oficjalnie potwierdziło. Już 19 marca Fortnite ponownie stanie się dostępny do pobrania dla użytkowników Google Play Store. To ogromna zmiana, bo przecież tytułu tego nie było tam od 6 lat. Tj. od 2020 roku, gdy Epic próbował ominąć konieczność płacenia prowizji za zakupy w grze poprzez wdrożenie własnego systemu sprzedaży. Taki ruch zdecydowanie nie spodobał się Google i był zarzewiem konfliktu, który ciągnął się przez kolejne lata, przybierając ostatecznie charakter sądowy. Zanosiło się jednak na długą prawną batalię, w której nikt nie będzie chciał złożyć broni.

Tymczasem Epic i Google ostatecznie i dość niespodziewanie zawarły niedawno ugodę. W jej ramach dojdzie m.in. do obniżki wspomnianych prowizji, a posiadacze urządzeń z Androidem mają otrzymać większy dostępu do aplikacji spoza Sklepu Play bez ostrzeżeń o czyhającym na nich niebezpieczeństwie. – Dzięki tym aktualizacjom rozwiązaliśmy również nasze spory z Epic Games na całym świecie – przyznali sami przedstawiciele Google. Niemniej trudno nie odnieść wrażenia, że koniec końców to Tim Sweeney i spółka znacznie więcej ugrali na tym sporze i to dla nich zawarta ugoda wydaje się być korzystniejsza.

Niezależnie od tego, gdzie jesteś, mamy cię pod opieką. Fortnite wraca na Google Play – zakomunikowało triumfalnie oficjalnie konto gry w serwisie X. Przypomnijmy, że to nie tak, że od 6 lat Fortnite był w ogóle niedostępny na Androidze. Dało się go pobrać np. z oficjalnej strony albo androidowy Epic Games Launcher. Niemniej brak dostępu do oficjalnego sklepu platformy z pewnością zniechęcił przynajmniej część użytkowników. Teraz zaś Epic ponownie będzie miał dostęp do ogromnej społeczności skupionej wokół Google Play Store i tym razem na zasadach, do wypracowania których sam się przyczynił.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18569-fortnite-is-coming-back-to-google-play-on-march-19

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

