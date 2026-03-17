Fortnite oficjalnie wraca na Google Play Store. Epic dopiął swego

Piekło zamarzło, zwierzęta zaczęły mówić ludzkim głosem, polska ochrona zdrowia przestała być niedofinansowana, a Fortnite wrócił do sklepu Play. Z tych czterech rzeczy tylko jedna już niedługo się wydarzy.

Jeżeli czekaliście, aż wasz Burek do was przemówi, to musimy was zmartwić. Chodzi tutaj bowiem o Fortnite’a.

Grafika wygenerowana przez AI

Wielki powrót hitu od Epic Games po 6 latach przerwy

Oficjalnie konto hitowego battle royale’a od Epic Games oficjalnie potwierdziło. Już 19 marca Fortnite ponownie stanie się dostępny do pobrania dla użytkowników Google Play Store. To ogromna zmiana, bo przecież tytułu tego nie było tam od 6 lat. Tj. od 2020 roku, gdy Epic próbował ominąć konieczność płacenia prowizji za zakupy w grze poprzez wdrożenie własnego systemu sprzedaży. Taki ruch zdecydowanie nie spodobał się Google i był zarzewiem konfliktu, który ciągnął się przez kolejne lata, przybierając ostatecznie charakter sądowy. Zanosiło się jednak na długą prawną batalię, w której nikt nie będzie chciał złożyć broni.