Po 8 latach Subnautica pobiła swój rekord graczy na Steamie. Wszystko dzięki Subnautice 2

Produkcja Unknown Worlds przeżywa drugą młodość na Steamie.
Premiera Subnautiki 2 wywołała ogromne zainteresowanie serią Unknown Worlds, ale skorzystała na tym nie tylko nowa odsłona. Gracze masowo wrócili również do pierwszej części, która po ośmiu latach ustanowiła nowy rekord aktywnych użytkowników na Steamie.
Według danych SteamDB pierwsza Subnautica osiągnęła nowy rekord aktywnych graczy jednocześnie. Produkcja przyciągnęła 51 446 osób, przebijając wynik utrzymujący się od niemal dekady. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że zainteresowanie grą nadal pozostaje bardzo wysokie. W momencie publikacji artykułu liczba aktywnych użytkowników utrzymywała się na poziomie ponad 44 tysięcy graczy.
Duży wpływ na taki rezultat ma oczywiście premiera Subnautiki 2, która zadebiutowała 14 maja we wczesnym dostępie. Kontynuacja sprzedała się w liczbie dwóch milionów egzemplarzy w ciągu zaledwie 12 godzin od premiery i szybko stała się jednym z największych survivalowych hitów ostatnich miesięcy.
Subnautica 2 to podwodna gra przygodowa z elementami survivalu, której akcja rozgrywa się na zupełnie nowym, obcym świecie. Jest to kolejny rozdział w uniwersum Subnautica, stworzony przez studio Unknown Worlds.
Wypędzeni z domu przez trwający konflikt, Alterra oferuje wam szansę na nowe życie. Jednak gdy statek kolonialny CICADA przewozi was i waszych towarzyszy, Pionierów, do nowego domu, coś idzie nie tak. Sztuczna inteligencja statku nalega, by misja była kontynuowana. Osieroceni i stojący w obliczu niemal niemożliwych do pokonania przeciwności, musicie zrobić wszystko, co w waszej mocy, by przetrwać. Przyszłość ludzkości na tym świecie leży w waszych rękach.
Część graczy postanowiła jednak wrócić do oryginału lub sprawdzić go po raz pierwszy. Pomogły w tym również promocyjne pakiety sprzedażowe obejmujące obie odsłony serii.
Mimo świetnego wyniku pierwsza Subnautica nadal pozostaje daleko za sequelem pod względem aktywności graczy. Subnautica 2 osiągnęła już rekord przekraczający 467 tysięcy jednoczesnych użytkowników na Steamie, czyli niemal dziewięć razy więcej niż pierwsza część.
Subnautica oraz jej sequel są dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
