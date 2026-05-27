Po 8 latach Subnautica pobiła swój rekord graczy na Steamie. Wszystko dzięki Subnautice 2

Premiera Subnautiki 2 wywołała ogromne zainteresowanie serią Unknown Worlds, ale skorzystała na tym nie tylko nowa odsłona. Gracze masowo wrócili również do pierwszej części, która po ośmiu latach ustanowiła nowy rekord aktywnych użytkowników na Steamie.

Subnautica – nowy rekord graczy po premierze sequela

Według danych SteamDB pierwsza Subnautica osiągnęła nowy rekord aktywnych graczy jednocześnie. Produkcja przyciągnęła 51 446 osób, przebijając wynik utrzymujący się od niemal dekady. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że zainteresowanie grą nadal pozostaje bardzo wysokie. W momencie publikacji artykułu liczba aktywnych użytkowników utrzymywała się na poziomie ponad 44 tysięcy graczy.