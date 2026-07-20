Ghost Recon: Wildlands otrzymuje nową edycję na PS5 i Xbox Series X. Ubisoft po cichu wraca do hitowego shootera

Poznaliśmy szczegóły nowego wydania.

Ubisoft niespodziewanie przygotował nową wersję jednej z najpopularniejszych odsłon serii Ghost Recon. Prawie dekadę po premierze Ghost Recon: Wildlands gra doczekała się edycji Definitive Edition, która pojawiła się w cyfrowych sklepach na PS5, Xbox Series X|S oraz PC. Nowe wydanie zawiera niemal całą dotychczasową zawartość gry, a według nieoficjalnych informacji może również otrzymać aktualizację obecnej generacji. Ghost Recon: Wildlands wraca po latach Ghost Recon: Wildlands zadebiutował 7 marca 2017 roku i był dużą zmianą dla serii. Ubisoft porzucił bardziej liniową strukturę wcześniejszych części, oferując ogromny otwarty świat inspirowany Boliwią opanowaną przez kartel Santa Blanca. Produkcja otrzymała później dodatki Narco Road i Fallen Ghosts, tryb PvP Ghost War, darmowe misje, liczne wydarzenia i współprace.

Mimo premiery Ghost Recon: Breakpoint w 2019 roku Wildlands zachowało wierną społeczność, a wielu fanów nadal uważa tę część za jedną z najlepszych odsłon marki. Nowa edycja została wyceniona na około 99,99 dolarów i według opisów sklepów obejmuje: podstawową wersję gry,

Season Pass,

Year 2 Pass,

dodatek Narco Road,

dodatek Fallen Ghosts,

Quick Start Pack,

Deluxe Pack,

nowe zestawy Nightfall Protocol oraz Cold Eye. Dwa ostatnie pakiety mają pojawić się w grze w sierpniu.

GramTV przedstawia:

Nightfall Protocol zaoferuje m.in.: cztery postacie,

siedem akcesoriów,

dwa spadochrony,

cztery bronie. Natomiast Cold Eye doda: cztery postacie,

trzy akcesoria,

jeden spadochron,

cztery kolejne bronie. Na ten moment Ubisoft nie potwierdził jednak, że dodatki są częścią dużego fabularnego rozszerzenia. Nieoficjalne informacje sugerowały wcześniej projekt nazwany Last Rites, ale obecne opisy sklepowe tego nie potwierdzają. Największe zainteresowanie wzbudzają doniesienia o możliwej aktualizacji obecnej generacji. Według materiałów pojawiających się w społeczności graczy, Ubisoft może przygotowywać dla Wildlands rozdzielczość 4K, tryb 60 FPS, a także nową misję Last Rites. Planowana data premiery tych zmian miałaby przypadać na początek sierpnia. Na oficjalne szczegóły trzeba jednak poczekać. AC Black Flag Resynced przekroczyło 3 miliony kopii. Ubisoft szykuje New Game+