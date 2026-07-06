Xbox może stracić kolejne licencjonowane gry. Gracze powinni się pospieszyć z zakupem

W sieci pojawiły się kolejne sygnały sugerujące, że dwie licencjonowane gry mogą wkrótce zostać wycofane z Xbox Store. Microsoft nie potwierdził jeszcze tych doniesień.

Funko Fusion i Star Trek: Legends mogą zniknąć z Xbox Store

Według najnowszych spekulacji Microsoft może przygotowywać się do usunięcia z Xbox Store dwóch licencjonowanych produkcji – Funko Fusion oraz Star Trek: Legends. Choć firma nie wydała oficjalnego komunikatu, gracze zwrócili uwagę na zmiany, które mogą sugerować zbliżające się wycofanie obu tytułów ze sprzedaży.