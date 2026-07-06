Xbox może stracić kolejne licencjonowane gry. Gracze powinni się pospieszyć z zakupem

Funko Fusion i Star Trek: Legends mogą zniknąć z Xbox Store
Według najnowszych spekulacji Microsoft może przygotowywać się do usunięcia z Xbox Store dwóch licencjonowanych produkcji – Funko Fusion oraz Star Trek: Legends. Choć firma nie wydała oficjalnego komunikatu, gracze zwrócili uwagę na zmiany, które mogą sugerować zbliżające się wycofanie obu tytułów ze sprzedaży.
W przypadku Funko Fusion największe zainteresowanie wzbudziła przecena sięgająca aż 95%. Tak duże obniżki często poprzedzają usunięcie gry z cyfrowych sklepów, dlatego część społeczności uważa, że podobny scenariusz może powtórzyć się również tym razem. Z kolei Star Trek: Legends zostało już wcześniej wycofane z PlayStation Store oraz Nintendo eShop, co dodatkowo podsyciło spekulacje dotyczące wersji na Xboxa.
Obie produkcje spotkały się z mieszanym odbiorem po premierze. Funko Fusion nie odniosło sukcesu komercyjnego, mimo wykorzystania wielu znanych marek, takich jak Powrót do przyszłości, Masters of the Universe, The Office czy Five Nights at Freddy's. Z kolei Star Trek: Legends krytykowano za problemy techniczne oraz rozwiązania przypominające gry mobilne.
Funko Fusion to dynamiczna gra akcji z perspektywy trzeciej osoby autorstwa 10:10 Games, łącząca kultowe postacie i światy z twoich ulubionych serii, przedstawione w charakterystycznym stylu Funko Pop!
GramTV przedstawia:
Star Trek: Legends, hitowa gra z serwisu Apple Arcade, wkracza na platformę Steam, oferując całą gamę nowych, ekscytujących funkcji i ulepszeń, w tym:
Cały wszechświat postaci do rekrutacji:
Zbierz i dowódź drużyną składającą się z 95 grywalnych postaci dostępnych od pierwszego dnia, z których każda posiada od 3 do 4 unikalnych umiejętności. Uwolnij potencjał swojej drużyny dzięki postaciom z całej historii serii Star Trek.
Kompletuj kolekcje i zdobywaj nagrody:
Kompletuj kolekcje tematyczne, od kapitanów Gwiezdnej Floty po znanych złoczyńców. Aktywowanie bonusów bojowych związanych z konkretnymi kolekcjami dodaje element strategii do twoich bitew – każda ukończona kolekcja zapewni graczom również ekscytujące bonusy.
Na razie nie wiadomo, czy wspomniany los rzeczywiście czeka Funko Fusion i Star Trek: Legends, jednak osoby planujące zakup tych tytułów mogą rozważyć ich nabycie, dopóki pozostają dostępne w Xbox Store.
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