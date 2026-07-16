Uwielbiane RPG i ubiegłoroczny horror za darmo w Epic Games Store. Hitowe gry niezależne w prezencie

Epic Games Store rozdaje następne darmowe gry. Użytkownicy komputerów osobistych tym razem mogą odebrać dwie świetnie ocenione gry niezależne. Pierwszą z nich jest Echo Generation: Midnight Edition, czyli przygodowa gra z elementami RPG i turowej walki. Produkcja studia Cococucumber zadebiutowała w czerwcu 2024 roku, a niedawno na rynku pojawiła się jej kontynuacja. Drugim prezentem jest horror Luto, który miał swoją premierę raptem rok temu. Gra od Broken Bird Games to jeden z najstraszniejszych horrorów ostatnich lat. Oba tytuły dostępne będą za darmo już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.
- Echo Generation: Midnight Edition – za darmo
Echo Generation to turowa gra przygodowa z elementami paranormalnymi. W Maple Town dzieją się dziwne rzeczy: tajemnicza katastrofa będzie początkiem wywołującej ciarki przygody. Walcz z potworami, wykonuj misje i odkrywaj sekrety, aby ujawnić spisek, który przekracza granice czasu.
Aktywna walka turowa których każdy powiązany jest ze specjalnymi minigrami, umiejętnościami i bonusami do atrybutów.
Zbierz swoją drużynę Rekrutuj uroczych zwierzęcych towarzyszy i wykorzystuj ich specjalne umiejętności, by stawić czoła zarówno zwykłym wrogom, jak i bossom. Nie musisz już zostawiać swoich zwierzaków w domu!
- Luto – za darmo
Luto to psychologiczny horror, w którym wcielasz się w osobę niezdolną do opuszczenia własnego domu. Każda próba ucieczki zaprowadzi cię jeszcze głębiej w nieznane — do miejsca, gdzie nic nie jest tym, czym się wydaje, a wszystko wystawi twoje zmysły na próbę.
- To, co pozostaje po stracie: poczuj pustkę wywołaną nieobecnością ukochanej osoby. Pustkę, w której rozpacz narasta, karmiona lękiem i depresją. Dzień po dniu...
- Pomiędzy rzeczywistością a fikcją: zanurz się w tajemniczym miejscu i przemierzaj jego pełne sekretów, labiryntowe ścieżki. Prawda ma wiele twarzy — a ta, którą odkryjesz, może ci się nie spodobać.
- Nie pozwoli ci odejść: doświadcz niepokojącego terroru, który otacza twoje zmysły, podczas gdy strach czai się za każdym rogiem. Mrok nie mieszka wyłącznie w cieniach.
Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store
Wciąż możecie za darmo odebrać dwie gry z ubiegłego tygodnia. Tylko do godziny 17:00 do swojego konta przypiszecie dwie strategie, czyli Nova Lands oraz Tattoo Tycoon.
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