Uwielbiane RPG i ubiegłoroczny horror za darmo w Epic Games Store. Hitowe gry niezależne w prezencie

Epic Games Store rozdaje następne darmowe gry. Użytkownicy komputerów osobistych tym razem mogą odebrać dwie świetnie ocenione gry niezależne. Pierwszą z nich jest Echo Generation: Midnight Edition, czyli przygodowa gra z elementami RPG i turowej walki. Produkcja studia Cococucumber zadebiutowała w czerwcu 2024 roku, a niedawno na rynku pojawiła się jej kontynuacja. Drugim prezentem jest horror Luto, który miał swoją premierę raptem rok temu. Gra od Broken Bird Games to jeden z najstraszniejszych horrorów ostatnich lat. Oba tytuły dostępne będą za darmo już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Echo Generation to turowa gra przygodowa z elementami paranormalnymi. W Maple Town dzieją się dziwne rzeczy: tajemnicza katastrofa będzie początkiem wywołującej ciarki przygody. Walcz z potworami, wykonuj misje i odkrywaj sekrety, aby ujawnić spisek, który przekracza granice czasu.

Aktywna walka turowa których każdy powiązany jest ze specjalnymi minigrami, umiejętnościami i bonusami do atrybutów.

Zbierz swoją drużynę Rekrutuj uroczych zwierzęcych towarzyszy i wykorzystuj ich specjalne umiejętności, by stawić czoła zarówno zwykłym wrogom, jak i bossom. Nie musisz już zostawiać swoich zwierzaków w domu!