Epic Games Store rozdaje dwie nowe gry za darmo. Kolejne prezenty dla graczy, ale trzeba się pośpieszyć

Chociaż do czwartku pozostało jeszcze kilka dni, to Epic Games Store już dzisiaj rozdaje dwie kolejne gry całkowicie za darmo. Tym razem sklep oferuje mniejsze, niezależne tytuły, które można wzbogacić swoją kolekcję cyfrowych gier. Pierwszym z tytułów jest KeepUp Survival, czyli gra o przetrwaniu w otwartym świecie od Witte Studio. Produkcja zadebiutowała w marcu 2024 roku. Drugim prezentem jest NoRush! - Tower Edition od studia FiveStar. Tytuł pojawił się na rynku w lutym 2025 roku. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły trwającej promocji.

Stwórz własną historię przetrwania: nie ma tutaj narzuconych zadań ani celów. Wyznaczaj własne cele, eksploruj wyspę, buduj swoją bazę i swobodnie rozwijaj własny styl gry.

Główny nacisk położono na budowanie, wytwarzanie przedmiotów, odkrywanie oraz spokojne przetrwanie we własnym tempie.

KeepUp Survival to kreatywna gra survivalowa skupiająca się na budowaniu baz i eksploracji naturalnego świata.

NoRush: wymagająca, zręcznościowa gra typu runner. Wspinaj się na ogromną konstrukcję, przeskakuj nad przeszkodami, pokonuj zdradliwy teren i ścigaj się z czasem. Intensywna rozgrywka oraz bezlitosny poziom trudności sprawiają, że Tower Dash zdecydowanie nie jest grą dla osób o słabych nerwach.

Myślisz, że uda ci się zdobyć tę wieżę? Przed tobą emocjonująca wspinaczka pełna trudnych przeszkód i wielu bolesnych upadków!

Zdobądź wieżę albo zgiń, próbując!

Masz dość czekania na rozpoczęcie meczu? Potrzebujesz solidnej dawki frustracji? W takim razie „Conquer the Tower” jest grą idealną dla ciebie!

Poczuj emocje towarzyszące wspinaczce:

Pokonuj niebezpieczne przeszkody: przeskakuj nad zabójczymi kolcami, unikaj rozkołysanych młotów i uciekaj przed miażdżącymi platformami.

Sprawdź swoje możliwości: przekraczaj własne granice, gdy poziom trudności rośnie z każdym kolejnym etapem.

Dotrzyj na szczyt znajdujący się na wysokości 300 metrów: udowodnij swoją wartość i zdobądź wieżę — choć widok z góry może nie być wart całego tego wysiłku.