Epic kończy sprawę leakera Fortnite’a. Jest ugoda po głośnym pozwie

Na początku marca ujawniono, że Epic Games znalazło źródło przecieków w swoich szeregach. Sprawa wydawała się poważna.

Poważna na tyle, że firma podjęła kroki prawne. Teraz zaś sprawa znalazła swój finał. Ugoda zwieńczyła aferę leakera Fortnite’a Wiosną Epic ogłosił, iż leakerem o nicku AdiraFN był w rzeczywistości Hayden Cohen. Ten, pomimo wcześniejszego podpisania NDA, miał ujawniać w sieci istotne informacje dotyczące gry Fortnite. To właśnie AdiraFN jeszcze przed oficjalnymi komunikatami publikował na temat crossoverów pomiędzy słynnym battle royalem a takimi markami, jak Gra o Tron, Kingdom Hearts, Marvel Rivals, K-Pop Demon Hunters czy też He-Man. Wydawca gry postulował, iż działania te szkodzą partnerom firmy, i w związku z tym domagał się odszkodowania oraz pokrycia kosztów procesowych.

Ostatecznie jednak Cohen uniknął konieczności zapłaty wysokich sum pieniędzy. Wszystko dzięki zawartej pomiędzy stronami ugodzie, w ramach której były pracownik Epic Games otrzymał definitywny zakaz posiadania, uzyskiwania dostępu, używania lub ujawniania jakichkolwiek poufnych informacji lub tajemnic handlowych firmy Epic. W oświadczeniu, które redakcji PC Games przekazało Epic, Natalie Munoz, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, przyznała Podjęliśmy kroki prawne przeciwko byłemu podwykonawcy, który wielokrotnie ujawniał poufną własność intelektualną partnerów oraz tajemnice handlowe, które otrzymał podczas pracy z Epic. Zwróciliśmy się do sądu o zatwierdzenie uzgodnionego nakazu, aby upewnić się, że nie będzie on mógł ponownie publikować ani udostępniać poufnych informacji Epic.

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Co ciekawe, w propozycji ugody nie znalazły się żadne wzmianki o karze finansowej. To o tyle ciekawe, że, jak zostało wspomniane, wcześniej Epic Games o taką karę oraz zadośćuczynienie postulowało. Tak czy inaczej, sama ugoda nie ma jeszcze mocy prawnej, gdyż najpierw musi zostać zatwierdzona przez sędziego.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

