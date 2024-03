Final Fantasy XVI trafi konsole Xbox? Producent wspomina o „innych platformach”

W zeszłym tygodniu poznaliśmy datę premiery Final Fantasy XVI: The Rising Tide . W związku z tym Naoki Yoshida – producent gry – udzielił wywiadu redakcji Noisy Pixel . W trakcie rozmowy deweloper został natomiast zapytany, czy twórcom będzie trudno pożegnać się ze wszystkimi postaciami wraz z debiutem wspomnianego DLC.

Już pod koniec stycznia jeden z branżowych insiderów informował, że Final Fantasy XVI ma doczekać się wersji na konsole Xbox Series X/S . Square Enix w żaden sposób nie odniosło się do wspomnianych doniesień, ale wygląda na to, że były zgodne z prawdą. Ostatnia wypowiedź producenta gry sugeruje bowiem, że ubiegłoroczna odsłona serii Final Fantasy rzeczywiście może trafić na konsole Microsoftu.

To nie koniec w tym sensie, że mamy wersję PC. Gdy wersja PC zostanie wydana, myślimy o przeniesieniu jej na inne platformy. Nie mówimy tu jednak o fabule, a raczej o przeniesieniu gry na inne platformy – odpowiedział Yoshida.

Deweloper dodał, że obecnie zespół nie czuje „smutku i konieczności” porzucenia Final Fantasy XVI. Wypowiedź producenta dość jasno sugeruje również, że ubiegłoroczna odsłona serii Final Fantasy ma w przyszłości szansę trafić na konsole Xbox Series X/S. Na oficjalną zapowiedź wersji na konsole Microsoftu będzie trzeba jednak jeszcze nieco poczekać.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI dostępne jest obecnie wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI.