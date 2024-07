Remnant 2 wkrótce z płatnymi i darmowymi nowościami. Nadchodzi trzeci dodatek

Gunfire Games poinformowało , że dodatek The Dark Horizon do Remnant 2 zadebiutuje we wrześniu 2024 roku . Deweloperom nie uda się więc spełnić złożonej rok temu obietnicy. Amerykański zespół planował bowiem wydać wszystkie trzy DLC w ciągu 12 miesięcy od premiery pełnej wersji. Twórcom zależy jednak na dostarczeniu graczom jak najlepszych wrażeń.

Gunfire Games chce, by dodatek The Dark Horizon był „najbardziej rozbudowanym” rozszerzeniem do Remnant 2. To jednak nie koniec nadchodzących atrakcji, ponieważ – jak wspomnieliśmy wyżej – deweloperzy pracują również nad darmowymi nowościami. Zgodnie z przekazanymi informacjami wszyscy gracze otrzymają za darmo nowy tryb zabawy, a sama gra doczeka się nowego systemu progresji. Więcej szczegółów pojawi się „wkrótce”.

Na koniec przypomnijmy, że Remnant 2 zadebiutowało na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S pod koniec lipca 2023 roku. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Gunfire Games, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Remnant 2 – najważniejsze, aby oddać dwa dobre skoki…