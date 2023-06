Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI

Pisanie o przełomowych zmianach na lepsze nie oznacza, że poprzednie gry z Final Fantasy w tytule uważam za złe czy ogólnie gorsze. Bogiem a prawdą w każdej z nich znajduję więcej pozytywów niż negatywów - czy to w przypadku świeżego w wielu aspektach Final Fantasy XV, rewolucyjnego w podejściu do klasyki remake’u Final Fantasy VII czy Crisis Core: Final Fantasy VII REUNION. Tak naprawdę największy niesmak odczuwam na myśl o trylogii “trzynastek”, ale zostawmy tę zamierzchłą przeszłość, bo oto nadeszła szesnasta “duża” część Final Fantasy, która wnosi masę świetnych rozwiązań, a przede wszystkim zupełnie nowe spojrzenie na tę serię.

Przed premierą Final Fantasy XVI było często zapowiadane jako mroczniejsza i poważniejsza odsłona kultowego cyklu. Taka, której bliżej do “Gry o tron” niż ratowania świata przez emo-bohatera i jego kolorowej kompanii. Na marginesie, nie wiem, jak dużą inspiracją był dla Japończyków hit George’a R.R. Martina, ale gdy zobaczyłem na ekranie poczciwego wielkoluda, mającego w nosidle na plecach jednego z bohaterów, a obok wielkiego wilka, to wydało mi się to dziwnie znajome...

Memiczne hasło “szok i niedowierzanie” towarzyszyło mi podczas pierwszych godzin gry, po której w życiu bym się nie spodziewał bardzo sugestywnie pokazywanej przemocy, rozlewu krwi i rzucania mięsem na lewo i prawo. Przypomnijmy, że Final Fantasy XVI jest pierwszą odsłoną serii, która doczekała się oficjalnego tłumaczenia na język polski w warstwie tekstowej (dubbing tylko w wersji angielskiej i japońskiej). Co samo w sobie jest świetnym i pożądanym ruchem. Ale niestety nie obyło się bez zgrzytów. Weźmy chociażby wulgaryzmy, których w pierwszych godzinach jest naprawdę sporo. Pojedynczy “fuck” tłumaczony na “k...a” czy nazywanie kogoś “cock”, czyli “ch...em” (tak, to jest to nowe Final Fantasy!) jest zrozumiałe. Ale gdy postać biegnie niczym Nathan Drake w finale jednej ze swoich przygód i wszystko wali jej się na głowę, to z ust raczej nie płynie mantra: “ch..., ch..., ch..., ch...”. A właśnie tak przełożono dźwięczne “fuck” powtórzone szybko kilka, jeśli nie kilkanaście razy na jednym wydechu.

Dodatkowo w niektórych kwestiach można było złagodzić tłumaczenie, bo jednak “shit” to nie ten sam ciężar co “fuck”, a polski tłumacz zastępował oba wyrazy “k...ą”. Podobna przesada występowała w sformułowaniach pokroju “bloody hell”, któremu bliżej do “cholery” niż mocniejszego stwierdzenia z gry, które musiałbym wykropkować.