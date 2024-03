Final Fantasy XVI: The Rising Tide z datą premiery. Zobacz nowy zwiastun dodatku

Square Enix ujawniło datę premiery dodatku The Rising Tide do gry Final Fantasy XVI.

W grudniu ubiegłego roku podczas The Game Awards przedstawiciele firmy Square Enix ujawnili dwa dodatki do gry Final Fantasy XVI. Pierwszy z nich pod tytułem Echoes of the Fallen zadebiutował tego samego dnia. Wczoraj natomiast drugi dodatek pod tytułem The Rising Tide (z ang. Wzburzona fala) otrzymał datę premiery (podajemy za serwisem Gematsu).

Final Fantasy 16: The Rising Tide z datą premiery. Nowy zwiastun

Zgodnie więc z oficjalnymi informacjami, dodatek The Rising Tide do gry Final Fantasy XVI ma zadebiutować na rynku 18 kwietnia bieżącego roku razem z darmową aktualizacją 1.30. Rozszerzenie wprowadzi zupełnie nowy obszar Mysidia oraz pozwoli na skorzystanie z mocy Leviathana.