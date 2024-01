Final Fantasy XVI zmierza nie tylko na PC? Rzekomo powstaje też wersja na XSX

Warto wspomnieć, że pod koniec lipca Microsoft rozpoczął „ścisłą współpracę” ze Square Enix. Wówczas zapowiedziano, że w 2024 roku na konsolach Xbox zadebiutuje Final Fantasy XIV. Japońska firma pojawiła się również na ostatnim Xbox Developer_Direct, gdzie zaprezentowano Visions of Mana. Niewykluczone więc, że wkrótce na sprzętach giganta z Redmond pojawi się też Final Fantasy XVI.

Na koniec przypomnijmy, że Final Fantasy XVI dostępne jest obecnie wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Szok i niedowierzanie – recenzja Final Fantasy XVI.