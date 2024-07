The Casting of Frank Stone na długiej rozgrywce. Zobaczcie 7-minutowy gameplay

Nowy horror twórców Until Dawn i The Quarry w akcji.

W zeszłym tygodniu ujawniono dokładną datę premiery The Casting of Frank Stone. Zgodnie z zapowiedziami nowa produkcja twórców Until Dawn i The Quarry zadebiutuje za nieco ponad miesiąc. Nic więc dziwnego, że w sieci pojawił się kolejny materiał wideo poświęcony wspomnianemu tytułowi. Tym razem gracze mają okazję obejrzeć obszerny gameplay z horroru osadzonego w świecie Dead by Daylight.

W sieci pojawił się nowy gameplay z The Casting of Frank Stone

Redakcja Game Informer opublikowała 7-minutowy gameplay z The Casting of Frank Stone, dzięki któremu zainteresowani mogą sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji. Pod względem rozgrywki wspomniana produkcja nie będzie różnić się za bardzo od poprzednich dzieł Supermassive Games. Wspomniany tytuł pozwoli jednak graczom odkryć „nieznaną dotąd część świata Dead by Daylight”.